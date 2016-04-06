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Gülay Bursalı'nın katil zanlıları 16 gündür aranıyor

Gülay Bursalı, cinsel saldırıdan kurtulmak için 10'uncu kattan atlamıştı

06 Nisan 2016 11:47

Başakşehir'de, 21 Mart’ta cinsel saldırıya uğrayınca pencereden atlayarak ölümü seçtiği iddia edilen Gülay Bursalı’nın (20) cinayet şüphelileri Cihan İ. ve Memet V. 16 gündür yaranıyor. Genç kadının erkek arkadaşı Engin Ö. (21), cumhuriyet savcılığına verdiği ifadede, 21 Mart’ta yaşananları şöyle anlattı:

 

"Bu kızla olacağım"

 

“O akşam Avcılar’da buluştuk. Enes adlı kişiyi arayarak bir geceliğine ev kiralamak istediğimi söyledim. Gece yarısını geçtiğinde Enes ve kendini Poyraz olarak tanıtan kişilerle buluştum. Şirinevler’den kız arkadaşım ve iki kişiyle Enes’e ait Başakşehir’deki eve gittik. Enes ve Poyraz bilgisayarı alacakları bahanesiyle içeri girdiler. Poyraz ‘Bu kızla birlikte olacağım’ deyince aramızda tartışma çıktı.

Enes de Gülay’ı alarak odaya gitti. Poyraz panik yaşayan Gülay’ın üzerindekileri zorla çıkardı. Ellerinden kurtulan Gülay, cama çıktı ve ‘Yaklaşmayın, atlarım’ dedi. İkisi de indirmek amaçlı Gülay’ın üzerine yürüdüler. Gülay da kendini boşluğa bıraktı.” Adlarının Cihan İ. (27) ve Mehmet V. (20) olduğunu saptadığı saldırganlar, Engin Ö.’yü de darp ettikten sonra kaçtılar. Küçükçekmece 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı çıkardığı ikili 16 gündür bulunamadı."

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