Gülas'a hapis cezası

Doğa fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Cemal Gülas, iki yıl önce kavga ettiği amcasının "taksirle (kusurla) ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yol tartışması sırasında kavga ettiği ve yumruk attığı amcasının taksirle ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cemal Gülas katılmadı. Duruşmada, Gülas'ın avukatı Seher Kandil hazır bulundu.



Kararını açıklayan mahkeme, Cemal Gülas'ı, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıl, 1 ay hapis cezasına çarptırdı.



Gülas'ın avukatı Kandil, duruşma sonrası gazetecilere, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından temyize gideceklerini söyledi.



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Boğaziçi köyünde, yaklaşık iki yıl önce, köye yapılacak yol nedeni ile Cemal Gülas ile amcası Veli Gülas arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Gülas'ın yumruk attığı iddia edilen amcası VeliGülas, kavganın ardından fenalaşarak hayatını kaybetmişti.



Gözaltına alınan Cemal Gülas, çıkarıldığı mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Çektiği doğa fotoğrafları ile tanınan ve bir televizyon kanalında "Zamanın Tanığı" adlı belgesel programı hazırlayan Cemal Gülas, Rize'de, annesi vurulan ve "Datvi" adını verdiği ayı yavrusunu korumasına almasıyla gündeme gelmişti.



Gülas'ın amcası Veli Gülas ise, 2000 yılında İtalya'da organize edilen Dünya Kara Kovan Balı Yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş, dünya genelinden 300 kara kovan bal üreticisinin katıldığı yarışmada birinci gelerek adından söz ettirmişti.



