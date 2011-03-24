-GÜL: AFRİKA'NIN SORUNLARIYLA YAKINDAN İLGİLENİYORUZ ACCRA (A.A) - 24.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin Afrika'nın sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, ''Türkiye, Afrika'nın sorunlarını sadece Afrikalılara bırakmamak ve bütün insanlığın bu sorunların aşılması için katkı vermesi gerektiğine inanmaktadır'' dedi. Gül, Gana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Gana Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Gana Cumhurbaşkanı Mills, yemekte yaptığı konuşmaya, Gül'ü ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek başladı. Türkiye'nin ekonomik durumundan övgüyle bahseden Mills, Türkiye'nin dünyanın 16. büyük ekonomisi, Avrupa ve OECD'nin en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu söyledi. Mills, ''Türkiye'nin liderliğinizde gösterdiği hızlı gelişimi yakından izliyor ve örnek alıyoruz'' diye konuştu. Gana Cumhurbaşkanı Mills, ekonomik göstergelerinin Türkiye'yi takip etmede ne kadar haklı olduklarını ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye ile Gana arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Mills, Türkiye'nin Gana'da yeniden büyükelçilik açmasının ve Türk Hava Yolları'nın Accra'ya haftanın 4 günü uçuş gerçekleştirmesinin, Türkiye'nin Gana'ya duyduğu güvenin göstergesi olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ticareti artırmayı hedeflediklerini bildiren Mills, Türkiye'nin tarım ve tekstilde önemli avantajları olduğunu söyledi ve Türk iş adamlarını ülkesinde yatırıma davet etti. -GÜL'ÜN KONUŞMASI- Cumhurbaşkanı Gül de Gana'yı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Bizler için sarf ettiğiniz nazik cümlelere, ülkem için söylediğiniz güzel sözlere teşekkür ediyorum'' dedi. Gana'nın Afrika'nın en seçkin ve en güvenli ülkelerinden biri olduğunu belirten Gül, ülkede demokrasinin çalıştığını, serbest piyasa ekonomisinin işlediğini söyledi. Gül, Gana'nın bütün Afrika'ya ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, ''Ülkenizle ne kadar övünseniz azdır'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, Gana'ya bakanlar, milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları ve gazetecilerden oluşan büyük bir heyetle geldiğini, iş adamlarının sadece ticaret için değil, yatırım için de Gana'da olduğunu kaydetti. Türkiye'nin Afrika'nın sahra altındaki 18 ülkesinde büyükelçilik açtığını ve bu sayıyı artırmak istediklerini ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eminim ki Türkiye'nin son yıllarda Afrika'ya verdiği önem sizin de dikkatinizi çekmektedir. Afrika'nın meselelerine çok yakın ilgi duyuyoruz. Bu ilginin sonucunda Türkiye ile Afrika Birliği arasında stratejik ortaklık kuruldu ve 2008'de İstanbul'da 'Türkiye-Afrika Zirvesi' yapıldı. Türkiye, Afrika'nın sorunlarına yakın ilgi duymakta, Afrika'nın sorunlarıyla yakından ilgilenmekte. Türkiye Afrika'nın sorunlarını sadece Afrikalılara bırakmamak ve bütün insanlığın bu sorunların aşılması için katkı vermesi gerektiğine inanmakta ve kendi çapında olağanüstü katkı sağlamaktadır. Sizin büyük kalkınma hamlenizde başarılar diliyorum ve işbirliği içinde olmanın büyük değeri olduğuna inanıyorum.''