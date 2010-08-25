-GÜL ZERDARİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinin açıklamasına göre, Gül, Zerdari ile görüşmesinde, Pakistan'daki sel felaketinin yaralarını sarmak için Türk halkı ve devleti tarafından yapılmakta olan yardımlarla ilgili bilgi verirken, ilave olarak neler yapılabileceğini sordu ve sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari de Türk halkının ve devletinin Pakistan halkına kardeşçe uzattığı yardım eli için teşekkür ederek, bu yardımların devam ettirilmesini şükranla karşılayacaklarını belirtti.