-GÜL: YÖK'ÜN SORUNLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM KAYSERİ (A.A) - 28.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yükseköğrenim kurumlarının sorunları ve eğitim kalitesini yakından takip ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulan Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde iki fakülte binasının temel atma törenine katıldı. Gül, törende yaptığı konuşmada, ülkenin her yerinde çok güzel işler yapıldığını, hayırseverlerin katkılarıyla önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Üniversite kurmanın önemli bir başarı olduğunu ama o üniversiteyi iyi bir üniversite yapmanın da ayrı bir misyon olduğunu dile getiren Gül, şöyle devam etti: ''Üniversitenin sorumlularına sesleniyorum: Şimdiden üniversitenin öğretim kadrosunun, eğitim kalitesinin artırılması için yapılacak hazırlıkları yoğunlaştırmak gerekir. Buradan mezun olacak öğrenciler, en vasıflı şekilde olmalı. Bunlar ülkemize, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafından iş yapabilecek, başarı kazanabilecek meslek erbabı haline gelmelidir. Onun için üniversitelerin eğitim kalitesi ve öğretim programı çok önemli. Bununla ilgili YÖK yöneticileri ile sık sık bir araya gelip bu telkinleri yapıyorum. Yükseköğrenim kurumlarının sorunları ve eğitim kalitesini yakından takip ediyorum. İnanıyorum ki 5-10 sene sonra üniversitelerimizde büyük atılımlar olacaktır. Ülkemizdeki okullardan mezun olan bir öğrenci ülkesinde Türkiye'nin elçisi gibi olacaktır. Türkiye'de okuyup gidip ülkesinde bakan, başbakan çok büyük iş adamı, çok önemli devlet mekanizmalarının içinde yer alan kişileri biliyoruz. Bunlar Türkiye ile o ülke arasında çok büyük ekonomik ve siyasi imkanlar oluşturmaktadır. O açıdan açılan bu vakıf üniversitelerine yabancı öğrencileri getirme çalışmaları da ihmal edilmemeli.''