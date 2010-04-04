Gül, yeni büyükelçileri görevlerine atadı

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, en kritik kararnameyi imzaladı. Bir süredir Türkiye'nin dış politikasında belirleyici olacağı söylenen en kritik büyükelçi tayinleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayıyla gerçekleşti.



Atamaya göre; Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü görevini yürüten Aydın Sezgin Moskova Büyükelçiliği'ne, Müsteşar Yardımcısı Ünal Çeviköz Londra Büyükelçiliği'ne, Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Baş Danışmanı Hüseyin Diriöz de Roma Büyükelçiliği'ne büyükelçi olarak tayin edildi.



Portekiz Büyükelçisi Kaya Türkmen Lefkoşe Büyükelçiliği'ne, Senegal Büyükelçisi Ali Savut Portekiz Büyükelçiliği'ne, Etiyopya Büyükelçisi Ali Rıza Çolak Sırbistan Büyükelçiliği'ne ve Sırbistan Büyükelçisi Süha Umar ise merkeze alındı.