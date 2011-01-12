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Politika

GÜL, YEMEN İZLENİMLERİNİ TWITTER'E YAZDI ANKARA (A.A)

12 Ocak 2011 12:11

-GÜL, YEMEN İZLENİMLERİNİ TWITTER'E YAZDI ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yemen gezisi izlenimlerini Twitter.com sosyal paylaşım sitesine yazdı. Gül, fotoğraflarla da süslediği mesajlarında şunları kaydetti: ''Dün tamamladığımız Yemen ziyaretinden sonra Mehmet Niyazi'nin 'Yemen Ah Yemen' kitabında anlattığı hüzün ve hissiyatı bugün daha iyi anlıyorum. Yemen ziyaretimin beni en çok etkileyen yönlerinden birisi, Türk varlığının izlerinin silinmeden özenle korunuyor olduğunu görmek oldu. Bizdeki birçok tarihi eser yıkılıp, tuğralar kazınıp yok olmuşken, Yemenlilerin Türk eserlerine karşı gösterdikleri ihtimam dikkatimi çekti.''

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