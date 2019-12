-GÜL: YEMEN İLE İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK SANAA (A.A) - 10.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin, Yemen'in güvenlik ve istikrarına, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne geçmişte olduğu gibi bugün de büyük önem verdiğini belirterek, ''Terörizmin en acımasız şekilleriyle mücadele etmiş ve on binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak Türkiye, Yemen'in karşı karşıya bulunduğu durumu iyi anlamaktadır. Bu çerçevede, maruz kaldığı tehditlere ve saldırılara karşı Yemenli kardeşleriyle dayanışmasını ve iş birliğini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir'' dedi. Gül, resmi ziyarette bulunduğu Yemen'de, Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh tarafından onuruna verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Türk milletinin kalbinde müstesna bir yeri bulunan Yemen'i ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olunan Yemen ile Türkiye'nin ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu kaydeden Gül, iki halkın 400 yıllık ortak tarihlerinde aynı kaderi paylaştığını, sevinci ve kederi birlikte yaşadığını, ilişkilerde her zaman karşılıklı sevgi ve muhabbetin hakim olduğunu, aradaki coğrafi mesafeye ve Soğuk Savaş yıllarının engel ve zorluklarına rağmen, dostluk ve kardeşlik bağlarının daim kaldığını vurguladı. Gül, ''Bu vesileyle, geçmişte Yemen'de şehit düşen Türk askerlerinin aziz hatıralarını yad etmek için Sanaa'da inşa edilen ve açılışını yarın birlikte yapacağımız Türk Şehitliği Anıtı'na verdikleri değerli destek için başta Cumhurbaşkanı Sayın Saleh olmak üzere, Yemenli kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu anıtın Türkiye ile Yemen arasında mevcut sarsılmaz dostluğun en anlamlı nişanesi olacağına inanıyorum'' diye konuştu. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra bölgesel ve küresel ölçekte yeni fırsatların yanı sıra, risk ve tehditler de ortaya çıktığına dikkati çeken Gül, ''Türkiye bakımından en önemli fırsatlardan biri, köklü tarihi, sosyal ve kültürel bağlara sahip olduğumuz bölge ülkeleri ile ilişkilerimizi yapay engellerden kurtarıp kendi doğal mecrasına yöneltme imkanı olmuştur'' dedi. Bu çerçevede, bölgedeki diğer dost ve kardeş ülkelerle olduğu gibi, Yemen ile de ilişkileri tüm alanlarda geliştirmek istediklerini dile getiren Gül, ''Bugün yaptığımız görüşmeleri ve akdettiğimiz belgeleri, bizleri bu hedefe yaklaştıran adımlar olarak değerlendiriyoruz. Görüşmelerimizde teyit ettiğimiz, ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik karşılıklı irademizin, gelecekte ülkelerimize yeni ufuklar açacağına olan inancım tamdır'' ifadelerini kullandı. -''KATKIDA BULUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ''- Abdullah Gül, Yemen'de Cumhurbaşkanı Saleh'in dirayetli liderliğinde yürütülen kalkınma hamlelerini ve reform çabalarını takdirle izlediklerini ve desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Türkiye olarak, gerek devlet kurumlarımız, gerek özel sektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızla dost ve kardeş Yemen'in kalkınmasına ve istikrarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Hem ikili düzeyde, hem uluslararası toplumla birlikte Yemen'in Dostları Grubu çerçevesinde Yemen'e yönelik yardımlarımızı önümüzdeki dönemde arttıracağız. Bu bağlamda, tefrişini tamamladığımız Türk-Yemen Endüstri Meslek Lisesinden sonra, Hudeyde'de Organize Sanayi Bölgesi oluşturulması gibi projeleri gerçekleştireceğiz. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) Yemen'e yönelik faaliyetlerini yoğunlaştıracak, başta sağlık ve eğitim olmak üzere, Yemen halkının ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.'' Cumhurbaşkanı Gül, iki ülkenin uluslararası politika bakımından ortak bir vizyona sahip olduklarını ifade ederek, ''Ülkelerimizin küresel ve bölgesel meselelere yönelik yaklaşımları örtüşmektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde memnuniyetle teyit ettiğimiz üzere, her iki ülke bölgesel ve küresel ölçekte barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için gayret sarf etmektedir'' diye konuştu.