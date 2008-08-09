Gül yatını değiştirdi, tatili uzattı

MUĞLA'nın Göcek beldesine tatil amacıyla ailesiyle gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ailesi tatil yaptıkları yatın fotoğrafları çıkınca, dün gece başka bir yata taşındı.

4 günlük tatil amacıyla Muğla bölgesini tercih eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ailesi Rixsos Otelleri sahibi Fettah Tamince'nin Moon Star isimli 33 metrelik motor yatında Salı ve Çarşamba gününü Göcek'te Simavi ailesine ait Domuz Adası'ndaki koyda geçirdi. Çarşamba günü yatın ve denize girenlerin görüntülenmesinin ardından Perşembe günü saat 11.30'da yat Göcek'ten ayrıldı. Bu yatın tanınması nedeniyle Abdullah Gül ve ailesi gece yat değiştirerek ünlü bir işadamına ait olduğu belirtilen gulet türü bir yata geçti.

Cumhurbaşkanı’nın Cuma namazı için karaya çıkacağını düşünen gazeteciler Göcek ile Marmaris'in Okluk Koyu'nu mesken tuttu. Okluk Koyu'na yakın Karacasöğüt’teki cami imamının camiye Abdullah Gül'ün geleceğinin bildirilmesi üzerine köylülere haber salarak herkesi namaza çağırdı. Benzer hazırlık Göcek Merkez Camii’nde yapıldı. Ancak vatandaşlar Gül´ü boşuna bekledi. Cumhurbaşkanı’nın 4 günlüğüne tatile gelmesine rağmen çevreyi çok beğenmesi nedeniyle tatilini bir gün uzatarak Pazar günü Ankara'ya döneceği öğrenildi. Bu arada Okluk Koyu’ndaki devlet konukevinin Cumhurbaşkanı Gül´ün her an gelebilecek gibi hazırlandığı da belirtildi.



BAKAN YILDIRIM DA MAVİ TURDA



Bu arada Abdullah Gül'ün namaz kılması muhtemel yerleri arasında gösterilen Sarıgerme Köyü'ndeki camide bekleyen DHA Muhabirinin karşısına Cumhurbaşkanı yerine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım çıktı. Özel bir minibüs ile camiye gelerek namaz kılan Yıldırım basın mensuplarıyla konuşmadan namaz sonrasında araca binerek uzaklaştı. Bakan Yıldırım ile ailesinin, 6 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Marmaris´ten bindikleri guletle mavi tura çıktığı öğrenildi.



