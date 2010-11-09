Gül: Yaşam tarzım ve düşüncelerim aynı

T24 - Bugün Londra'da 'Yılın Devlet Adamı' ödülünü alacak olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Cumhurbaşkanı olmadan önce muhafazakar bir partiden geliyordunuz. Cumhurbaşkanı olduğunuzdan bu yana tutumunuzda değişiklik oldu mu?'' sorusuna yanıt verdi.



Cumhurbaşkanı Gül, dün İngiltere Başbakanı Cameron ile bir araya geldi. Ntvmsnbc'de yayınlanan haber şöyle:



First dergisi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House'un 'Yılın Devlet Adamı' ödülünü alması ve İngiltere ziyareti dolayısıyla Türkiye ile ilgili özel bir rapor yayımladı.



''Türkiye: Gelişmekte Olan Küresel Oyuncu- Özel Rapor'' başlıklı dergide, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yapılan söyleşinin yanı sıra, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın mesajı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın sözlerinin yer aldığı ekonomiyle ilgili bir makalenin de aralarında bulunduğu çok sayıda makaleye yer verildi.



Derginin, ''Cumhurbaşkanı olmadan önce muhafazakar bir partiden geliyordunuz. Cumhurbaşkanı olduğunuzdan bu yana tutumunuzda değişiklik oldu mu?'' şeklindeki sorusuna Gül'ün yanıtı şöyle oldu:



''Birşeyi herkesin açıkça anlamasını çok istiyorum bu da, bazen algılananla gerçekliğin birbirinden farklı olduğu. Belli görevlerde bulunan ve devleti yöneten siyasetçiler ya da kişiler bazı kararları verme konusuna gelindiğinde, bazen yanlış algılanabiliyorlar. Cumhurbaşkanı olmadan önce de olduktan sonra da ne benim yaşam tarzım ne de düşüncelerim değişti.''





ÖDÜLÜ ALMA NEDENİ



Cumhurbaşkanı Gül, Chatham House'un 'Yılın Devlet Adamı' ödülünü bu akşam düzenlenecek törenle alacak. Gül'e ödülünü, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth verecek.





Türkiye'de son yıllarda siyasi reformların yanı sıra, ekonomi alanında da önemli reformlar yapıldığına dikkati çeken Gül, ''Türkiye'nin dış politikasında da hem komşularımıza hem de bölgemizde, güvenlik, istikrar ve ekonomik işbirliğini vurguladık'' ifadesini kullandı.





KIBRIS SORUNU



Bir soru üzerine Gül, ''Bildiğiniz gibi, AB'nin üye olmak isteyen tüm ülkelere uyguladığı temel bir prensip var. Bu da o ülkenin kendi içindeki ve bölgesindeki konuları çözmek. Ancak bu prensip, Kıbrıs'la ihlal edilmiştir'' dedi.





MÜSLÜMAN TÜRKİYE VE AB



Türkiye'nin büyük ve Müslüman bir ülke olmasının AB üyeliği konusunda engel teşkil etmesiyle ilgili kimi AB liderlerinin görüşlerinin hatırlatılması üzerine ise Gül, ''Bu tür tutumlar yanlış, çünkü İslamiyetin Avrupa'nın parçası olduğuna inanıyorum. Birçok Müslüman İngiliz, Fransız ve Alman vatandaşı var. Balkan ülkelerinin tarihine baktığımızda da her zaman İslamiyetin etkisi olduğunu görüyoruz'' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Gül, AB'den örneğin Müslümanlar dışlandığı zaman, birliğin 'Hristiyan kulübü'ne dönüşeceğini, bunun da AB'nin demokrasi, insan hakları ve serbest pazar ekonomisi gibi değerlerine aykırı olduğunu belirtti.





CAMERON: TÜRKİYE'Lİ AB, GÜÇLÜ OLACAKTIR



İngiltere Başbakanı David Cameron da raporun başında yer alan mesajında, ''Cumhurbaşkanı Gül'ün Türkiye'de son yıllardaki siyasi reform ve uzlaşmaya katkılarından dolayı, 2010 Chatham House ödülünü almasından mutluluk duydum. Bu ödülü, Türkiye'nin dünya sahnesindeki yerinin kutlanması olarak görüyorum'' ifadesini kullandı.



Türkiye'yi geçen Temmuz ayında ziyaret ettiğinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere ve Türkiye arasında yeni bir stratejik ortaklık başlattıklarını anımsatan Cameron mesajında şunları kaydetti:



''Ziyaretim sırasında da ifade ettiğim gibi, NATO'daki en yakın müttefiklerimizden biri olarak Türkiye, Avrupa siyasetinde en üst sırada yer almayı hak ediyor. İngiltere, Türkiye'nin AB'ye katılım isteğini desteklemeyi sürdürecektir. Türkiye'nin üyeliğiyle AB güçlü olacaktır.''



İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw da dergideki röportajında, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği vurgulayan Straw, Türkiye'nin AB için bir değer olduğunu kaydetti.







