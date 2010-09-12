-GÜL: YARINDAN İTİBAREN ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ ANKARA (A.A) - 12.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, halk oylaması sonucu ne olursa olsun herkesin saygı göstermesini isteyerek, ''Söylenenler söylendi, herkes söylediğini artık miting meydanlarında ve televizyon programlarında bırakmalı. Yarından itibaren Türkiye'nin hep beraber kucaklaşarak önüne bakması gerekir'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile konutundan yürüyerek Çankaya İlköğretim Okulu'na geldi ve 1103 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere okul bahçesinde açıklama yapan Gül, bugün demokrasinin güzel yanlarından birinin yaşandığını ifade etti. Önemli konular söz konusu olduğunda demokrasilerde son sözü hep halkın söylediğini dile getiren Gül, halk oylaması sonucunun nasıl çıkarsa çıksın hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Gül, ''Neticeyi herkesin saygıyla ve büyük bir olgunlukla karşılaması gerektiğini vatandaşlarıma ve bütün Türkiye'ye hatırlatıyorum'' dedi. Siyasi mücadelenin her zaman yumuşak geçmeyeceğine, bazen sert ve çekişmeli olabileceğine işaret eden Gül, bunun çok partili sistemlerin doğasında olduğunu kaydetti. Gül, şöyle devam etti: ''Bundan dolayı siyasetçiler zaman zaman miting meydanlarında niyetlerini aşan konuşmalar yapabilirler. Bütün bunların orada kalması gerektiği kanaatindeyim. Söylenenler söylendi, herkes söylediğini artık miting meydanlarında ve televizyon programlarında bırakmalı. Yarından itibaren Türkiye'nin hep beraber kucaklaşarak önüne bakması gerekir. Enerjisini halkın sorunları ile Türkiye'nin geleceği ile Türkiye'nin daha güçlü hale gelmesi ve halkımızın daha mutlu olması ile uğraşmak gerekir. Şimdiden neticenin hayırlı olsun diyorum ve Türkiye'nin geleceğinin daha parlak olduğunu, hepimizin daha fazla çalışması gerektiğini, çocuklara gençlere çok daha güzel Türkiye inşa ettiğimizi hatırlatmak istiyorum.'' Cumhurbaşkanı Gül, bir soru üzerine, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda bu akşam oynanacak Türkiye-ABD final maçını izlemeye gideceğini bildirdi. Basketbol Milli Takımı'nın başarılarının devam edeceğine dair inancını dile getiren Gül, ''İnşallah bu akşam da Türkiye'ye çok büyük bir başarı armağan edecekler. Zaten şimdiye kadar geldikleri nokta olağanüstü bir başarıdır. Bu bile Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olmuştur'' diye konuştu.