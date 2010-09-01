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Politika

GÜL, YARIN BOSNA

01 Eylül 2010 14:35

-GÜL, YARIN BOSNA-HERSEK'E GİDİYOR ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2 günlük resmi ziyaret için yarın Bosna-Hersek'e gidecek.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Gül'ün, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Haris Silajdziç ve Konsey üyelerinin davetine icabetle 2-3 Eylül 2010 tarihlerinde bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.  Ziyaretin, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerinin 2008 yılında Türkiye'ye yaptıkları ziyareti iade maksadı taşıdığı ifade edilen açıklamada, Bosna-Hersek'e Cumhurbaşkanı seviyesinde dört yıl aradan sonra ziyarette bulunulacak olmasının da ayrı bir önem arzettiği ifade edildi.  Açıklamada, Saraybosna'da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği, geleceğe dönük yeni işbirliği imkanlarının yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.  Açıklamaya göre Gül, Saraybosna'da Bosna-Hersek Parlamentosuna hitap edecek; Parlamento Başkanlık Divanı üyeleri, Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi, Bakanlar Kurulu Başkanı ve Dinlerarası Konsey üyelerini kabul edecek; Türkiye-Bosna-Hersek İş Forumu Toplantısı'na Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Silajdziç ile birlikte katılacak; ayrıca, bu ülkede faaliyet gösteren Türk üniversitelerini ziyaret edecek. -AA'DAN İKİLİ ANLAŞMA VE SERGİ AÇILIŞI- Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül ile Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Silajdzic'in huzurunda AA Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi ile Bosna-Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) Genel Müdürü Zehrudin İsakoviç tarafından AA ile FENA arasında işbirliğini öngören anlaşma imzalanacak.  Abdullah Gül, Türk Kültür Merkezi'nde Bosna Ziraat Bankası ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin desteğiyle hazırlanan ''AA Ödüllü Fotoğrafları Sergisi''nin açılışını yapacak, AA Saraybosna Temsilciliğinin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen kokteyle katılacak. Gül, Saraybosna'nın ardından geçeceği Mostar'da da incelemelerde bulunacak.

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