-GÜL YARIN ENDONEZYA'YA GİDECEK ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun daveti üzerine yarın Endonezya'ya gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gül'e bu ziyaretinde Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, milletvekilleri, işadamları ve akademisyenler ile resmi zevat ve medya mensuplarından oluşan bir heyet eşlik edecek. 16 yıl aradan sonra Türkiye'den Endonezya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak bu ilk ziyarette Gül, Yudhoyono ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ve işbirliği imkanlarını tüm yönleriyle ele alırken, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Cakarta'da Türkiye ve Endonezya arasında ekonomik işbirliği imkanlarının değerlendirileceği İş Forumu toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Gül, Endonezya Üniversitesinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki son gelişmeleri değerlendireceği bir konferans da verecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cakarta'daki programının ardından temas ve incelemelerine Endonezya'nın eski başkenti Yogyakarta ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan tarihi bağları bulunan Açe'de devam edecek. Ziyaret nedeniyle, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi için çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması öngörülüyor. Açıklamada, G-20, D-8 ve İKÖ'de birlikte yer alan Endonezya ile ikili ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığı ve iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin gelecek dönemde daha da ileriye taşınması yönünde iki tarafta da en üst düzeyde güçlü bir siyasi irade ve kararlılığın mevcut olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Endonezya ziyareti, 7 Nisanda sona erecek.