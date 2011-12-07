-Gül yarın Avusturya'ya gidecek ANKARA (A.A) - 07.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Viyana'da düzenlenecek Dünya Siyaset Konferansı'na katılmak üzere yarın Avusturya'ya gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Gül'ün, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in davetine icabetle Viyana'da düzenlenecek Dördüncü Dünya Siyaset Konferansı'nın açılış oturumuna katılmak üzere 8-9 Aralık 2011 tarihlerinde Avusturya'ya ziyarette bulunacağı kaydedildi. Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) tarafından 2008'den bu yana çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen konferansa seçkin devlet adamlarının, siyaset bilimcilerin, işadamlarının ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı belirtilen açıklamada, bu yıl ''küresel yönetişim'' teması çerçevesinde Arap Baharı, doğal felaketler, dünya ekonomisi, sosyal sorumluluk gibi çeşitli konularda oturumlar yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, 9 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Fischer'in konferansa katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği öğle yemeğine katılacağı ve aynı gün düzenlenecek açılış oturumunda katılımcılara hitap edeceği kaydedildi.