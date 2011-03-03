-GÜL, VUYANOVİC ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ VERDİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vuyanoviç ve eşi Svetlana Vuyanoviç onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verdi. Basına kapalı gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmaya Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer verilen Gül, Karadağ'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyindeki bu ilk resmi ziyaretin, tarihi önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: ''Bunun da ötesinde, Karadağ Kralı'nın sonuncusu 112 yıl önce olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu'na gerçekleştirdiği ziyaretler de ülkelerimiz arasındaki dostluk manzumesindeki nadide yerini muhafaza etmektedir. 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsız bir devlet olarak Karadağ'ın dünya platformunda yerini almasından sadece bir yıl sonra, Osmanlı İmparatorluğu ile Karadağ Krallığı arasında diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir.'' Cumhurbaşkanı Gül, Karadağ'da yaşayan Müslümanlar ve onların 19. yüzyıl sonlarında göç ederek Anadolu'nun dört bir tarafına yerleşmiş akrabalarının, iki ülke arasındaki komşuluk ve kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendirerek, son derece sağlam bir dostluk köprüsü oluşturduğunu ifade etti. ''Balkanlardaki tüm ülkelerin ve milletlerin güvenlik, istikrar, huzur ve refah içinde yaşamalarının, müşterek bir gelecek inşa etmek için el ele çalışmalarının en samimi arzuları'' olduğunu bildiren Gül, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Sürecinin (GDAÜ) yanı sıra Adriyatik İyonya Girişimi ve Adriyatik Şartı gibi üç önemli bölgesel oluşumun Dönem Başkanlığını yürüten Vuyanoviç'i Türkiye'de misafir etmekten büyük bir kıvanç duyduğunu belirtti. Karadağ'ın Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegrasyon sürecinde kat ettiği mesafenin, takdire şayan olduğunu vurgulayan Gül, gelecek dönemde de Türkiye'nin Karadağ'a bu konudaki her türlü desteği vereceğini ve tecrübelerini paylaşacağını ifade etti. Türkiye'nin, Karadağ ile sahip olduğu dostluk ve işbirliği ilişkilerinin her alanda güçlenmesini, sağlam bir ortaklığa dönüşmesini arzu ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için mevcut karşılıklı siyasi iradenin çeşitli işbirliği projeleri vasıtasıyla hayata geçirilmesinin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Gül, Karadağ Cumhurbaşkanı Vuyanoviç'in 13–15 Nisan 2011 tarihlerinde Marmara Grubu Vakfı tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katılacağını öğrenmekten duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, bu vesileyle ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutuna ciddi bir ivme kazandırma fırsatı yakalanacağını vurguladı.