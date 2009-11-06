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Yaşam

Gül: Vicdani kanaatimi kullanacağım

Cumhurbaşkanı Gül, yaklaşık 14 yıldır cezaevinde yatan kanser hastası hükümlü Güler Zere'nin affıyla ilgili konuştu.

06 Kasım 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Gül, yaklaşık 14 yıldır cezaevinde yatan kanser hastası hükümlü Güler Zere'nin affı konusunda ''Vicdani kanaatimi raporlar yönünde kullanacağım'' dedi.

Zere’nin, sürekli hastalık nedeniyle af kapsamında olduğunu gösteren rapor, dün Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uçakla ve kurye kanalıyla Adalet Bakanlığı’na teslim edildi. Ceza İşleri Günel Müdürlüğü’nce acil incelenen dosya, “Cumhurbaşkanlığı özel affı kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğu” kanaatiyle dün Köşk’e gönderildi. İncelemeye alınan dosya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunuldu. Gül de karar öncesi vicdani kanaatini kullanacağı yönünde açıklama yaptı.

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