-GÜL VE YUDHOYONO'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI CAKARTA (A.A) - 05.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono, Libya ile ilgili yayımladıkları ortak bildiride, acil ve etkin bir ateşkese, ateşkesin ülkede bulunacak BM varlığı tarafından gözlenmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Gül'ün, Yudhoyono ile gerçekleştirdiği resmi görüşmelerin ardından basına dağıtılan ortak bildiride, her iki Cumhurbaşkanının Libya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki son gelişmeleri değerlendirdikleri ifade edildi. Gül ve Yudhoyono'nun, BM'nin 1973 sayılı kararı öncesi ve sonrasındaki gelişmeleri derin endişeyle ve yakından izledikleri kaydedilen bildiride, her iki Cumhurbaşkanının da Libya'nın egemenliği, ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguladıkları belirtildi. Bildiride, bu bağlamda her iki Cumhurbaşkanının da Libya'da masum sivillerin acı çekmesini sona erdirecek acil ve etkin bir ateşkese, ateşkesin uygulanmasının ülkede bulunacak BM varlığıyla gözlenmesine ihtiyaç olduğunun altını çizdiği ifade edildi. Gül ve Yudhoyono'nun, Libya halkına kolaylıkla insani yardım ulaştırılmasının önemine de atıfta bulunduğu bildiride yer aldı. Gül ve Yudyohono, BM'yi de barışçıl, demokratik ve Libya halkının iradesini yansıtan, sürdürülebilir politik ortam sağlama konusunda bölgesel örgütlerle yakın işbirliği içinde çalışmaya davet etti ve BM himayesinde girişilecek bu tür çabalara katkı verme taahhüdünde bulundular. -KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ- Gül, Endonezya'nın kanaat önderleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Gül'ün konakladığı Shangri-La otelinde basına kapalı gerçekleşen yemeğin başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.