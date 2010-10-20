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Politika

GÜL VE WULFF KAYSERİ'DE KAYSERİ (A.A)

20 Ekim 2010 14:35

-GÜL VE WULFF KAYSERİ'DE KAYSERİ (A.A) - 20.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, özel uçak ''DAP'' ile saat 11.20'de Kayseri'ye geldi.  Gül ve Wulff'u Erkilet Havaalanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ve öteki ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ile Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'un eşi Bettina Wulff da Kayseri'ye geldi. Karşılama töreninde, Ahmet Ulucan İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşan halk oyunu ekibi, Kafkas dansı gösterisi sundu.

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