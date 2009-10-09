Gül ve Sarkozy 'İki Kıtanın Limanı'nı açtı

Fransa’da Türkiye Mevsimi kapsamında Paris’in en prestijli sergi mekânlarından Grand Palais’de düzenlenen “Bizans’tan İstanbul’a: İki Kıtanın Limanı” başlıklı sergi açıldı.“Bizans’tan İstanbul’a: İki Kıtanın Limanı” başlıklı sergi Fransa Ulusal Müzeler Birliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.Fransa’da Türkiye Mevsimi Sergiler Direktörü ve Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in küratörlüğünde düzenlenen sergi Byzantium’dan Nea’ya, Constantinople’den Konstantiniyye’ye, İstanbul’un sekiz bin yıllık tarihine tanıklık ediyor.25 Ocak 2010 tarihine kadar açık kalacak sergi, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri ve Ayasofya Müzelerinin yanı sıra, Louvre Müzesi, Fransa Ulusal Kütüphanesi gibi Fransız kurumları ile, önde gelen Avrupa müzelerinin koleksiyonlarından seçilen dikilitaş, el yazmaları, gravürler, elbiseler, günlük mutfak gereçleri, kitaplar ve ikonlardan oluşan 500’den fazla eseri bir araya getiriyor.İstanbul’da metro istasyonunun inşaatı sırasında Yenikapı’da bulunan Theodosus limanına da özel bir yer ayıracak “Bizans’tan İstanbul’a: İki Kıtanın Limanı” başlıklı sergi, İstanbul’un başkent olduğu en görkemli dönemlere kronolojik olarak ışık tutacak.Serginin küratörü Dr. Nazan Ölçer, serginin kataloğunda yer alan önsözünde “İstanbul'u bir serginin kahramanı yapmaya kalkışırken, bunun zor bir proje olacağını bilerek ise koyulduk. Sergide, bu zengin geçmişi ve kenti oluşturan kalabalık cemaat yapısını en iyi yansıtan bulguları göstermeyi tercih ettik. Kentin eşsiz mozaiğini bir nebze anlaşılır kılmaya çalıştık. Amacımız, yalnızca Roma, Bizans ve Osmanlı tarihini anlatmak olamazdı. Kentin uzun geçmişinde onu biçimleyen, yapılandırıp günümüze ulaştırırken sivrilen şahsiyetleri ve evrelerini de sergiye taşımak istedik” diyor.Fransa’da Türkiye Mevsimi güncel ve klasik müzik, sahne sanatları, edebiyat, güncel sanat, sinema, tiyatro, dans, gastronomi, spor eğitim, tasarım ve moda gibi farklı disiplinlerdeki etkinliklerle 31 Mart 2010 tarihine kadar devam edecek.