-Gül ve eşi Türk mahallesi'ne geldi BERLİN (A.A) - 19.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül ile Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve eşi Bettina Wulff, Türk Mahallesi Kreuzberg'deki bir restorana geldi. Cumhurbaşkanları ve eşleri, birlikte yedikleri akşam yemeğinin ardından Berlin'de ''Küçük İstanbul'' olarak anılan Türk mahallesi Kreuzberg'a geldiler. Bölgede bulunan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekileri alkışlarla karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül ve Wulff, burada vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Daha sonra Gül ve beraberindekiler ''Hasır Restorant''ta bir süre oturdu ve çay içti. Cumhurbaşkanı Gül ve Wulff, burada Berlin'de bugün gerçekleştirilen Eyalet Meclisi seçimlerinde Yeşiller Partisi'nden milletvekili seçilen Özcan Mutlu ve Hristiyan Demokrat Parti'nin seçilemeyen Türk adayı Ertan Taşkıran ile sohbet etti. Gül, yanına gelen dokuz yaşındaki Almanya Minikler Karate Şampiyonu Seden Buğur ile de konuştu. Restoranda bulundukları sırada 40 yıldır Almanya'da yaşadığını belirten Kayserili Ali Diken ile de sohbet eden Gül, Alman Cumhurbaşkanına Diken'in hemşehrisi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Wulff da geçen yıl gerçekleştirtiği Türkiye ziyareti sırasında Kayseri'ye yaptıkları geziyi hatırlatarak, kenti ne kadar beğendiğinden söz etti. Cumhurbaşkanı Gül, Türk restoranından ayrılırken yaptığı kısa açıklamada, Alman Cumhurbaşkanı Wulff ve eşiyle Türk mahallesine geldiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu aslında buradaki Türklerle güzel bir yakınlaşma, güzel bir jest oldu. Bayan Wulff, 'Hadi gidelim' dedi, fikir ondan geldi. Hep birlikte geldik, gerçekten güzel oldu'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'e ziyareti sırasında oğlu Ahmet Münir Gül ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet de eşlik etti.