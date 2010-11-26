-GÜL VE EŞİ HAYRÜNNİSA GÜL TEKNE GEZİNTİSİ YAPTI ZÜRİH (A.A) - 26.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsviçre'nin Zürih kentinde gölde tekne gezintisi yaptı. Zürih'te düzenlenen Türkiye-İsviçre İş Konseyi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Zürih Gölü'ndeki tekneye geçti. İsviçre Cumhurbaşkanı Doris Leuthard ve eşi Roland Hausin ile teknede aynı masayı paylaşan Cumhurbaşkanı Gül ve eşi, yerel enstrümanlardan oluşan orkestranın çaldığı ezgileri dinledi. Orkestrada bulunan vurmalı bir yerel çalgının başına gelen İsviçre Cumhurbaşkanı Leuthard, bu enstrümanı bir süre tecrübe etti. İki cumhurbaşkanı daha sonra Zürih'e yakın bir kantonun geleneklerinden olan kase içerisinde para çevirmeyi denedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün katıldığı tekne gezisi sırasında havadan ve denizden geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Tekne gezintisinin ardından gün içerisinde toplantıların düzenlendiği Dolder Grand Hotel'e gelen Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, bir süre İsviçre Cumhurbaşkanı Leuthard ile birlikte kar manzarasını izledi. Senenin ilk karının düştüğü Zürih'in büyüleyici kar manzarasını izledikten sonra Leuthard, Gül ve eşi ile vedalaşarak otelden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra İsviçre'de yaşayan Türkler ile otelde düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi.