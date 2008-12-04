Gül ve Erdoğan'ın 'kalem dublörü'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıthabir özel defteri için “Kalem dublörü” kullandıkları belirlendi.



Gül ve Erdoğan’ın çeşitli zamanlarda ziyaret ettiği Anıtkabir’deki özel defterde bulunan yazılarının, önceden başkalarınca yazılıyor. Gül ve Erdoğan ise bu yazıların altına imza atıyor. Erdoğan’ın YAŞ’ın kış dönemi çalışmaları nedeniyle 2 Aralık günü gittiği Anıtkabir’de, özel deftere yazılan yazı ise, ‘’Bir Hat sanatçısı’’ tarafından kaleme alındı.



2005-2008 yılları arasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün özel defterde beş, Başbakan Erdoğan’ın ise altı ayrı yazı bulunuyor. Gül ve Erdoğan’ın yazıların tümünün karakterleri birbirini tutmuyor. Önceden bir Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlık görevlisi tarafından yazılan yazılar, Gül ve Erdoğan tarafından imzalanıyor.



Sadece Sezer yazmış



10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ise 2005-2008 arasında Anıtkabir özel defterinde altı ayrı yazısı var. Yazıların karakterlerinden bunların tümünün Sezer’in elinden çıktığı ve yazıların birbiri ile uyumlu olduğu görülüyor.



Erdoğan son olarak, 2 Aralık günü YAŞ toplantısı nedeniyle ziyaret ettiği Anıtkabir özel defterinde daha önceden bir Hat sanatçısı tarafından yazılan yazının altına imza attı. ‘’Büyük Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2 Aralık 2008 toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. (….) Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak konusunda millet olarak azim ve kararlılığımız tamdır. (…) Ruhun şad olsun’’ yazısı, hat sanatında kullanılan harflerle yazıldı.

Erdoğan da bu yazıyı imzaladı. Başbakan, 29 Kasım 2007’de de yine YAŞ kış dönemi toplantısı öncesi Anıtkabir’e giderek özel defterdeki yazıyı imzaladı.

Erdoğan 1 Ağustos 2008 günü de YAŞ’ın yaz dönemi çalışmaları için Anıtkabir’e gitti ve daha önceden başkası tarafından yazılan yazıyı imzaladı. Bu yazıların karakterleri de birbirini tutmuyor.



