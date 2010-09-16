-GÜL VE ERDOĞAN'IN İSMİ ANIT AĞAÇLARA VERİLDİ ANTALYA (A.A) - 16.09.2010 - Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe beldesi Yuvalıca yaylasındaki iki anıt ağaca Cumhurbaşkanı Abdulah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü Gömbe Orman İşletme Şefliği'nce başlatılan ''Sevgi ve Barış Ağaçları Projesi'' kapsamında Gömbe'nin Yuvalıca yaylasında yer alan 500 ile 1000 yaşlarındaki anıt sedir ağaçlarına çeşitli kişi ve kurumların isimlerinin verilmesi uygulaması sürüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Gömbe Orman Bölge Şefi Ahmet Kocabıyık, bölgede, yaşları 500 ile 1000 arasında değişen yaklaşık 20 bin anıt ağaç bulunduğunu bildirdi. Geçen yıl başlattıkları Sevgi ve Barış Ağaçları Projesi kapsamında anıt ağaçlara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ünlü işadamı Sakıp Sabancı, TRT ve Anadolu Ajansı (AA) gibi bir çok kişi ve kurumun adının verildiğini hatırlatan Kocabıyık, bu yılda yeni isimler eklendiğini kaydetti. Proje kapsamında yapılan son çalışmalarda, zirveye yakın noktalarda bulunan görkemli anıt sedir ağaçlarından bazılarına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Orman Genel Müdürü Osman Kahveci'nin adlarının verildiğini bildiren Kocabıyık, ağaçların önüne, isimlerin yer aldığı birer plaket dikildiğini söyledi. -SEVGİ VE BARIŞ YOLU OLUŞTURULDU- Öte yandan, bu anıt ağaçlara giden bölümde oluşturulan 12 kilometrelik 'Sevgi Yolu' ile 7 kilometrelik 'Barış Yolu' da yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açıldı. Girişe tanıtım levhasıyla, yol levhaları asılırken, Yuvalıca Yaylası'na ''Sevgi ve barış ağaçlarının insanlara seslenişini yansıtan, 'Ey insanoğlu, ben sizlerin dedelerinizin dedelerini tanıyorum. Siz ağaçları niçin sorumsuzca kesiyorsunuz? Niçin kendinizi ve bu güzel dünyayı yok etmeye çalışıyorsunuz' dizeleriyle başlayan seslenişin yer aldığı anıtla, sevgi andı ve insanlığa çağrının bulunduğu anıtlar dikildi.