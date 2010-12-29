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Politika

GÜL VE ERDOĞAN'A "İKİ DİLDE" TEBRİK KARTI HAKKARİ (A.A)

29 Aralık 2010 17:33

-GÜL VE ERDOĞAN'A "İKİ DİLDE" TEBRİK KARTI HAKKARİ (A.A) - 29.12.2010 - Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayip Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl kartında Türkçe ve Kürtçe kutlama dileklerine yer verdi.   Belediye Başkanı Bedirhanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde ülke gündemini ''iki dilli yaşam'' tartışmalarının meşgul ettiğini anımsatarak, bunun yeni ortaya çıkan bir konu olarak gösterilmemesi gerektiğini belirtti. İki dilli yaşamın, Türkiye Cumhuriyeti var olduğu günden beri gündemde olduğunu savunan Bedirhanoğlu, bölge halkının ana dili olan Kürtçeyi yaşamın her alanında kullandığını söyledi.  ''Çok dilli yaşamın yaratıcısı biz değiliz, onu yaratan Allah'tır. Yani bu dili bize Allah lütfetmiş. Biz de bu dili hayatımızın her alanında kullanacağız'' diyen Bedirhanoğlu, en yakın zamanda belediyedeki tabelaları da değiştirerek iki dili birden kullanacaklarını kaydetti.  Bedirhanoğlu, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'a da gönderilen tebrik kartlarında, ''Yeni yılınızı en içten dileklerle kutlar, 2011 yılının özgür ve onurlu bir geleceğe vesile olmasını yüce Allah'tan dilerim'' ifadesinin Türkçe ve Kürtçe yer aldığını kaydetti. Açıklamasının ardından PTT şubesine giden Bedirhanoğlu, hazırladığı tebrik kartlarını Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'a gönderdi. 

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