Gül ve Erdoğan Twitter'da 'en çok takip edilen liderler' arasında ilk 5'te

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da en çok takip edilen dünya liderleri listesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk 5'te yer alıyor.



"Twiplomacy 2013" adı verilen çalışmada, Twitter'in son 5 yılda dünya liderleriyle iletişim kurmada yeni bir yol olduğu belirtildi. Bu yönüyle bir taraftan devlet yetkililerine günlük programları hakkında bilgi verme, diğer taraftan halkın, liderleriyle doğrudan iletişim kurma imkanı sağladığı ifade edilen çalışmada, dünya liderlerinin yüzde 77,7'sinin Twitter kullanıcısı olduğu açıklandı.



Çalışmaya göre, ülkelerin 153'ünün devlet başkanı, başbakanı, dışişleri bakanı ve diğer yöneticileri Twitter kullanıcısı iken, 45 Avrupa ülkesi ve Güney Amerika'da Surinam hariç tüm ülkelerinin resmi Twitter hesabı bulunuyor. Kuzey Amerika'nın yüzde 79, Asya'nın yüzde 76 ve Afrika'nın yüzde 71'inin sosyal medya hizmeti verdiği kaydedilen çalışmada, Okyanusya'daki 14 ülkenin yalnızca 4'ünün Twitter hesabı olduğu vurgulandı.



Obama zirvede



ABD Devlet Başkanı Barack Obama'nın 33 milyon 510 bin 157 takipçiyle hala en çok izlenen lider olduğu çalışma sonuçlarına göre, onu 7 milyon 200 bin 332 takipçiyle Papa Franciscus izliyor.



Beyaz Saray'ın 4 milyon 18 bin 510 takipçiyle 3. sırada yer aldığı listede, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 3,4'er milyon takipçileriyle 4 ve 5. sırada bulunuyor.



Listede, Ürdün Kraliçesi Rania, Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, İngiltere hükümeti ve Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner ilk 10'da bulunuyor.



Ülke liderlerinin 22'sinin bir milyondan fazla takipçisi olduğu ifade edilirken, dünyadaki tüm liderlerin 505 hesabında 1 Temmuz itibariyle toplam 105 milyon 733 bin 356 kişi tarafından izlendiği belirtiliyor.



En çok sohbet edilen lider Uganda Başbakanı



Obama, 5 Mart 2007'de Twitter'a katılan ilk lider olurken, aynı yıl Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Belçika Başbakanı Elio DiRupo, Kanada Başbakanı Stephen Harper da twitter hesabı aldı. Dünya liderlerinin çoğunluğu 2011 yılında sosyal medyaya ilgi duydu.



Obama'nın seçimleri kazanmasının ertesi günü Twitter hesabında yer alan "4 yıl daha" adlı fotoğraf, 806 bin 66 paylaşımla şimdiye kadar en çok "retweet" edilen fotoğraf oldu.



Uganda Başbakanı Amama Mbabazi Twitter'da en çok sohbet eden liderken, onu Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt takip ediyor.



Filistin lideri Mahmut Abbas ise 2013 yılı içinde Twitter'da hesap açarak sosyal medyaya adımını attı.



Liderlerin 405'inin hesapları aktifken, 79'u durağan, 17'si hiç tweet atmadı. Afgan Lider Hamid Karzai, Ermenistan lideri Serj Sarkisyan, Finlandiya Başbakanı Jyrki Katainen ve Zambiya lideri Michael Sata'nın hesapları ise korumalı.