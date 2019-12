Gül ve Erdoğan, Telekom'da etkili oldu mu?

CHP'li Kılıçdaroğlu, Kuveyt Türk Yatırım Bankası Başkanvekili Tivnikli, Saudi Telecom yetkilileri, Başbakan Erdoğan ve Türk Telekom'u satın alan Hariri'yi aynı karede gösteren bir fotoğrafı basına dağıttı. Kılıçdaroğlu, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'nın Ojer Telekom'u temsilen Denetim Kurulu üyesi olduğunu gösteren karar defterini de açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Telekom'un (TT) özelleştirilmesi aşamasında, Kuveyt Türk Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tivnikli, Saudi Telecom yetkilileri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TT'yi satın alan Muhammed Hariri ve TT Genel Müdürü Paul Doany'i Suudi Arabistan'da birlikte gösteren bir fotoğrafı basına dağıttı.Tivnikli'nin ismi açıklanmayan gizli bir TT ortağının temsilcisi olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'nın da, 18 Mart 2008'den bu yana Ojer Telekom şirketini temsilen TT Denetim Kurulu üyesi olduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Ala, Ojer Telekom yetkililerinden talimat mı alacak?" diyerek Ala'yı istifaya davet etti.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, TT hisselerinin bir kısmının Suudilere satışı için bir davet mektubu yazıp yazmadığını, bunu Tivnikli'nin Suudi Kraliyet yetkililerine teslim edip etmediğini soran Kılıçdaroğlu, "Kurumlar vergisi oranının indirilmesi suretiyle, acaba birileri TT'de bizim bilmediğimiz 3. ortak mı olmuştur? Son tasarı ile Dubai'de zulada bulunan paralar mı getirilecek ve gerçek anlamda TT'nin yönetim kurulu üyeleri mi ortaya çıkacak?" sorularına da yanıt istedi.TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, TT özelleştirmesi sonrasında kurumlar vergisi oranının düşürülmesiyle Ojer Telekom'un milyonlarca dolarlık ek menfaat sağladığını belirtirken, "Sağlanan çıkar, birilerinin sermaye payı olarak mı düşünülmüştür" diye sordu.Kılıçdaroğlu, Tivnikli'nin, TT'nin yüzde 35'lik hissesinin Suudi Arabistan Kralı'nın sahip olduğu Saudi Telecom'a satışında ön planda olduğunun Suudi basınında haber olduğunu belirterek gazete kupürü dağıttı.TT özelleştirmesinin şaibeli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Tivnikli'ye, bazı çevrelerce 'Becerikli Abdullah da denildiğini" söyleyerek, şunları kaydetti:- "Bugüne kadar isminden pek söz edilmeyen Tivnikli'nin Türk Telekom hisselerinin önemli bir miktarını başkaları adına yediemin olarak muhafaza ettiği söylenmektedir. İddia edilen gizli ortaklık payı dışında, Tivnikli'ye şirket yönetiminde, her yıl yaklaşık bir milyar dolarlık yatırım pastasının dağıtımında ve insan kaynakları politikasının belirlenmesinde ne gibi ayrıcalıklar verilmiştir?- Tüm bu işlemlerin yerine getirilmesinde Tivnikli, yönetim kurulu üyeleri Doany, Ercan, Başer ve Şahin aracılığı ile şirketi istediği şekilde yönlendirmeye çalışmakta mıdır?- İcra ve Yönetim Kurulu üyesi Rıza Metin Ercan'ın yönetim kuruluna atanmasında Tivnikli etkili olmuş mudur?‘3. ortak mı var?’- Kemal Unakıtan milletvekili olmadan önce, o dünyanın önemli bir yedieminiydi. Şimdi o dünyanın önemli yediemini Tivnikli midir? TT'ye genel müdür seçilirken Tivnikli hangi gerekçeyle mülakata katılmıştır?- Bilmediğimiz 3. kişinin temsilcisi acaba 14 Kasım'daki bu genel kurulda ortaya çıkacak mıdır?- Özelleştirme sonrasında, mülkiyeti TT’ye ait iki Audi A8 (06 AY 8245 ve 06 BE 4312 plakalı); bir Mercedes Vito (06 AT 8702); bir Volvo (06 BA 9499 plakalı) binek otomobil Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım'a, bir Honda Accord marka (06 AR 3750) araba da Ulaştırma Bakanı'nın eşine tahsis edilmiş midir?- Bu arabaların harcamaları ne amaçla TT tarafından karşılanmıştır?"Ala'nın marttan bu yana Ojer Telekom'u temsilen TT Denetim Kurulu üyesi olduğuna dair TT Yönetim Kurulu Karar Defteri fotokopisini de dağıtan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:- "Başbakanlık Müsteşarı niçin Hazine temsilcisi değil de Ojer'in yetkilisi olarak oraya katılıyor? Ojer'in yetkilisi ise Müsteşarlık koltuğundan ayrılması lazım. Bunun yasal olarak bir engeli olmasa dahi, akıl ve mantıkla bağdaşır bir yönü var mı?- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yüksek devlet memuru olan Müsteşar denetim görevini yaparken, yabancı firma olan Ojer Telekom yetkililerinden mi talimat alacaktır?"Türk Telekom yetkilileri de, özelleştirme sonrasında Ojer’le denetim kurulu üyelerinin tamamının, "geçici bir süre için kamu tarafından atanması" konusunda anlaştıklarını söyledi. Söz konusu mutabakatın yazılı olduğunu ve üyeliklere Ojer tarafından atanacak kişiler bulununcaya kadar kamunun atadığı isimlerin görevde kalmasının öngörüldüğünü belirten yetkililer, "Ala'nın denetim kurulu üyesi olduğu gizli değil. Borsaya açık şirketiz. İnternet sitemizde de bu isimler yer alıyor" diye konuştu. Türk Telekom Denetim Kurulu üyelerinin, 8 bin YTL maaş aldığı öğrenildi.Türk Telekom'dan dün yapılan açıklamada ise "Ala, Hazine Müsteşarlığı'nı temsilen denetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Ala'nın Ojer’i temsilen denetim kurulunda olduğuna yönelik iddialar gerçek dışıdır" denildi. Türk Telekom yetkilileri, Kılıçdaroğlu'nun basına dağıttığı belgede Ala'nın Ojer Telekom temsilcisi gözüktüğünü, ancak o belgenin Türk Telekom'daki ekinde Ojer Telekom'un denetim kurulundaki üyeliklerinden feragat ettiğini gösteren bir mutabakatın da bulunduğunu savundu.Karar Defterine göre TT Denetim Kurulu'nda Ala'nın dışında iki tanıdık isim daha var:- Hazine Müsteşarlığı'nı temsilen İsmet Yılmaz (Denizcilik Müsteşarı iken, 22 Temmuz seçimlerinde bağımsız Ulaştırma Bakanı oldu, daha sonra Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı)- Ojer Telekom'u temsilen Mehmet Solgun (Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı)Milliyet’in edindiği bilgiye göre karar defterinde görünmese de yüzde 35'lik hissenin Suudilere satışından sonra, Ghassan Taher Fadlallah ve Basile Yared'in yerine Saad Zafer M. Al Kahtani ve Samir Asaad O Matbouli atandı. TT Yönetim Kurulu da bu atamayı 30 Temmuz 2008'de onayladı. 21 Ekim 2008 tarihli 7172 sayılı Ticaret Sicili gazetesine göre de 14 Kasım'daki olağanüstü genel kurulda bu iki ismin atanması tasdik edilmiş olacak.