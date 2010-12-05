-GÜL VE ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun kızı Merve Eroğlu ile İhsan Uşun'un nikahında şahitlik yaptı. Sütlüce'deki Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ve Hatice Eroğlu'nun kızı Merve ile Zekiye Uşun'un oğlu İhsan Uşun evlendi. Nikah töreninde çiftin şahitliğini, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Çifte mutluluklar dileyen Topbaş, törenin sonunda aile cüzdanını Cumhurbaşkanı Gül'e uzattı. Cumhurbaşkanı Gül'ün, ''Bunu ben vereceğim ama sayın Başbakanımızdan isteyeceğim, size tavsiyelerde bulunsun'' sözleri, salonda gülüşmelere yol açtı. Başbakan Erdoğan da gülümseyerek, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın mikrofonu bana niye verdiğini biliyorum'' deyip, çifte mutluluklar diledi. Tüm misafirlerin huzurunda mesai arkadaşı, belediye başkanlığından bu yana beraber oldukları Veysel Eroğlu'nun kızları Merve ile damadın nikah töreninde kendilerinin resmi şahit, konukların da fahri şahit olduğunu belirten Erdoğan, ''Benim her zaman bir tavsiyem var. Bizim beklentimiz şu; böyle güzel ailelerden inşallah Rabbimden 3 tane çocuk diliyoruz. Gerisi Allah kerim. Tekrar mutluluklar, Allah sağlık, sıhhat, mutluluklar versin'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül de, ''Merve ile İhsan'ın nikah şahitliğini hep beraber yaptık. Allah mutlu ve mesut etsin. Cenabı Allah, ailelerinizle, akrabalarınızla neşeli, mutlu, saadetli ömür versin. Sayın Başbakanımızın söylediklerini unutmayın. Bunlar aileler için hep sevinç kaynağı olacaktır'' diyerek, aile cüzdanını geline verdi. Törenin ardından gelin ve damat, ailelerinin de katılımıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geline altın bilezik taktı.