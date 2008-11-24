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Politika

Gül ve Erbakan buluştu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Necmettin Erbakan işadamı Hasan Kalyoncu’nun cenazesinde bir araya geldi.

24 Kasım 2008 02:00

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kalyon İnşaat A.Ş’nin sahibi Hasan Kalyoncu’nun cenazesinde Cumhurbaşkanı Gül ve Erbakan bir araya geldi. İkilinin neler konuştuğu merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Gül, cenaze namazını sağlık sorunları nedeniyle oturarak kılan Erbakan ile kısa bir süre sohbet etti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kalyon İnşaat A.Ş’nin sahibi Hasan Kalyoncu (59) için dün Hacı Bayram Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Vekili Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bakanlar Mehmet Şimşek, Murat Başesgioğlu, Kürşad Tüzmen, Vecdi Gönül, Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Recep Akdağ, Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ve çok sayıda iş adamı katıldı. Kalyoncu’nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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