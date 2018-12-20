Gül ve Davutoğlu'nun eski danışmanı Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, eski büyükelçi Gürcan Balık'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itiraz etti. Mahkeme tahliyeyi durdurma kararı verdi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını yapan eski büyükelçi Balık'ı, "'FETÖ'ye üye olduğu" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmış, 29 aydır cezaevinde bulunan sanık, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı kaydıyla hüküm kesinleşinceye kadar tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Balık'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına itirazda bulundu ve Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi tahliyeyi durdurma kararı verdi.