Gül ve Davutoğlu'ndan sonra Arınç'tan da Trump'a tepki: Diktatöryal yönetimlerde olduğu gibi...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ardından AKP kurucularından, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan da, ABD Başkanı Donald Trump'ın çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 7 ülkeye vize yasağı koymasına tepki geldi.

Kişisel Twitter hesabından bir açıklama paylaşan Arınç, "Bu dışlayıcı tutum, 2017 dünyasının insani değerleriyle telif edilemeyecek kadar çağ dışı ve kınanmayı hak etmektedir" dedi. "İnsan olma onuruna sahip ve insan olma paydasında buluşan herkesin reddedeceği bir utançtır" diyen Arınç, Varlığını ve marka değerini 'Özgürlükler Ülkesi' olmasına borçlu bir ülkenin idarecilerinden beklenen; diktatöryal yönetimlerde olduğu gibi insanlık dışı, baskıcı, yasakçı, ayrıştırıcı, dışlayıcı ve yok sayıcı bir yönetim değil; idare ettikleri devletin temel değerlerine uygun düşecek, özgürlükçü ve adil bir yönetim sergilemektir" ifadesini kullandı.

Arınç'ın açıklaması şöyle: