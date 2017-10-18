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GÜL VE DAVUTOĞLU CENAZEYE KATILDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA Eski Eminönü Belediye Başkanı Lütfi Kibiroğlu'nun cenaze törenine 11

18 Ekim 2017 17:57

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA
Eski Eminönü Belediye Başkanı Lütfi Kibiroğlu\'nun cenaze törenine 11.  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da katıldı.
70 yaşında hayatını kaybeden eski Eminönü Belediye Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Lütfi Kibiroğlu için Fatih Camii\'nde öğle vakti  cenaze töreni düzenlendi. Törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.  Taziyeleri, Kibiroğlu\'nun oğlu Fatih Kibiroğlu, Kızı Necmiye Ünlü, Damadı Sami Ünlü kabul etti.  Cenaze namazı başlamadan önce safta bekleyen Devlet Eski Bakanlarından Hasan Aksay fenalaştı. Aksay\'a namaz için bekleyenler yardım ederek dışarı çıkardı. Cenaze namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Eski Üyesi Nedim Urhan kıldırdı. Cenaze törenin ardından Lütfi Kibiroğlu, Merkezefendi Mezarlığı\'na defnedildi. 

Görüntü dökümü:
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-Oğlu ve damadının taziyeleri kabul etmesi
-Cenazeden detaylar
-Davutoğlu\'nun gelişi
-Gül\'ün gelişi
-Karamollaoğlu\'nun gelişi
-Cenaze namazı
-Helallik alınması
-Cenazenin omuzlara alınması
-Genel ve detaylar

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