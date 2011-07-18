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Politika

GÜL VE ÇİÇEK KAMALAK'I KUTLADI ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2011 17:46

-GÜL VE ÇİÇEK KAMALAK'I KUTLADI ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Saadet Partisi'nin 4. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Kamalak'a tebrik telgrafı gönderdi.  -TBMM BAŞKANI ÇİÇEK TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise Kamalak'a gönderdiği kutlama mesajında, Saadet Partisi'nin 4. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesinden dolayı kutlayarak, kendisine, Genel İdare Kurulu ve Yüksek Kurul üyelerine başarılar diledi.  Çiçek, ''Genel başkanlığınızda Saadet Partisi'nin ülkemize ve demokrasimize önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyorum'' dedi.

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