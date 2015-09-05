Gül ve Bahçeli, İhsanoğlu'nun oğlunun düğününde bir araya geldi

MHP'li Ekmeleddin İhsanoğlu'nun oğlu Orhan İhsanoğlu, Başak Melik ile evlendi. Törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen nikah törenine düğün sahipleri MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve eşi Füsun İhsanoğlu ile iş adamı Faruk Melik ile eşi Figen Melik konuklarıyla yakından ilgilendi.

İhsanoğlu, konuklarını kapıda karşılarken nikah törenine başta 11. CumhurbaşkanıAbdullah Gül ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak çok sayıda iş, sanat ve siyaset camiasından tanınmış isimler katıldı.