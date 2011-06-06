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Politika

GÜL VARŞOVA'NIN ESKİ ŞEHRİNİ GEZDİ VARŞOVA (A.A)

06 Haziran 2011 01:52

-GÜL VARŞOVA'NIN ESKİ ŞEHRİNİ GEZDİ VARŞOVA (A.A) - 05.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Polonya'nın başkenti Varşova'da, eşi Hayrünnisa Gül ve beraberindeki devlet bakanları Mehmet Aydın ve Selma Aliye Kavaf ile eski şehri gezdi. 2. Dünya Savaşı yıllarında, Alman ordusu tarafından tek bir bina bile kalmayacak şekilde tamamen yıkılan ve savaş sonrasında eski haline uygun olarak yeniden inşa edilen eski şehir sokaklarında gezen Gül'e, Polonyalı bir yetkili tarafından çevrenin özellikleri hakkında bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, eski şehrin Vistül nehrine bakan bir noktasında anı fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekiler, daha sonra eski şehrin meydanındaki bir kafede bir süre oturdu. Burada Cafe Latte içen Cumhurbaşkanı Gül, bu sırada yanlarına gelen bir Türk aile ile sohbet etti, ailenin çocuğunu sevdi.

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