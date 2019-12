-GÜL VALİLERDEN ''ADALET'' İSTEDİ ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, valilerden birinci beklentilerinin bütün vatandaşları hiçbir ayrıma tabi tutmadan kucaklamak ve herkese adaletli davranmak olduğunu söyledi. Gül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve 81 ilin valisi ile Çankaya Köşkü'nde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Atalay ve valilerin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler de katıldı. Bakan Atalay ile birlikte valileri karşıladıktan sonra bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, her yıl düzenledikleri yemeğin geleneksel hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gül, ''81 ilin valisi Türkiye'nin dört bir yanının kokusunu buraya getiriyor'' dedi. Valilerin bulunduğu ilde devletin ve hükümetin temsilcisi olduğu, çok büyük sorumlulukları ve yetkileri bulunduğunu belirten Gül, Anayasa ve yasaların verdiği yetkilerin valileri tam donanımlı hale getirdiğini söyledi. Gül, valilerden birçok beklentilerinin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''İllerinizden getirdiğiniz fotoğraflar, Türkiye'nin büyük fotoğrafını ortaya çıkartıyor. Neler olup bittiğini birinci derecede bilen kişilersiniz. Valilerin illerdeki başarısı Türkiye'nin başarısı olacaktır. Valilerin çalışmalarına, gece gündüz yaptıkları fedakarlıklara büyük değer veriyoruz. Bulunduğunuz yerlerde halkın mutluluğu, refahı ve güvenliğinden birinci derecede sorumlu olan valilerimizdir. Sizler bulunduğunuz yerde sadece devletin gücünü ve otoritesini değil, aynı zamanda şefkatini ve kucaklayıcılığını da gösteriyorsunuz. Devletin kapısı sizsiniz. O bakımdan Türkiye'nin en ayrıcalıklı bürokratlarısınız. Sizden birinci beklentimiz bütün vatandaşları hiçbir ayrıma tabi tutmadan kucaklamanızdır, herkese adaletli davranmanızdır. Hiçbir vatandaşımız kendisini öz yurdunda garip ve mahzun hissetmemeli. Bu sizlerin sayesinde olacaktır.'' -''GÜVENLİK YOKSA BAŞARI DA OLMAZ''- Gül, valilerin bulundukları ilin lideri olduğunun altını çizerek, Anayasa ve yasaların yanında hükümetin de valilerin inisiyatif kullanmasına destek verdiğini belirtti. Valilerden beklentilerin başında güvenlik konusunun geldiğini ifade eden Gül, güvenlik alanında sorun olması halinde başka konularda başarı beklenemeyeceğini kaydetti. Gül, illerde güvenliğin sağlanması için merkezi otoritenin de tam destek vermesi gerektiğinin altını çizerek, ''Vatandaşlar şunu bilmeli ki, devletin gücünden, kanun gücünden başka güç yoktur. Hiçbir örgüt veya herhangi bir şey kanun ve devletin önüne geçemez'' diye konuştu. Bu konuda valilerden kararlı olmalarını isteyen Gül, ''Suç varsa işleyenin yanına kar kalmayacak. Onu adalete taşımak valiliğin sorumluluğu içindedir'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, valilerin ve büyükelçilerin artık klasik fonksiyonlarının dışında görev yaptığını belirterek, özel sektör ile yakın ilişki kurulmasını istedi. Günümüzde kalkınmanın bilgiye dayalı bir şekilde gerçekleşebileceğine dikkati çeken Gül, valilere ''Artık kalkınma özel sektör eliyle oluyor. Özel sektöre her türlü yardımı yapın, önlerini açın, ilinize yatırım çekmek için özel gayret gösterin'' diye seslendi. -''ANKARA O KADAR RAHAT OLUR''- Eğitim alanında da valilerin önemli görevleri olduğunu anlatan Gül, Milli Eğitim müdürlerinin ve okulların yakından takip edilmesini istedi. Abdullah Gül, her ilde üniversite bulunduğunu ifade ederek, valilerin bu kurumlara sahip çıkması ve üniversitelerin bulundukları şehre katkı sağlaması için çalışmalar yapması gerektiğini dile getirdi. Şehirlerin potansiyelini harekete geçirerek sinerji oluşturmanın valilerin önderliğinde gerçekleşeceğini belirten Gül, ''Sizler gece gündüz ne kadar koşturursanız, Ankara da o kadar rahat olacak'' dedi.