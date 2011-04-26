Gül: Üzülüyorum ve doğrusu rahatsızım

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YGS ve ALES'te yaşananlarla ilgili "Türkiye'de ister Cumhurbaşkanı veya ister en zengin insanın çocuğu olun, bu tip sınavlarda herhangi bir ayrıcalık olmazdı. Bu anlayışın zedelenmesinden doğrusu çok rahatsızım" dedi.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ÖSYM'nin yaptığı bazı sınavlara ilişkin iddialar konusunda, ''Bu gelişmeler hepimizi çok üzüyor. Ama gerçekten böyle bir durum var mı, yok mu bunu yargı süreci belirleyecektir'' dedi.

Gül, Sırbistan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Gül, ''YGS ile ilgili sorunlar bitmemişken, ikinci basamak sınavının belki ertelenmesi de gündemde. Şimdi bir de bu ALES'de hatalı kitapçık basılması, sorunlu salona yedek kitapçık gönderilmemesi gibi yeni sorunlar eklendi. Bu aşamada devreye girmeyi düşüyor musunuz? ÖSYM Başkanı'ndan bilgi aldınız mı? Burada sorumlu kim?'' sorusu üzerine şunları söyledi:

''Bu gelişmeler hepimizi çok üzüyor. Beni de çok üzüyor. Çünkü Türkiye'de şöyle bir anlayış vardı, ister Cumhurbaşkanı çocuğu olun, ister Başbakan, Meclis Başkanı çocuğu olun, isterseniz Türkiye'nin en zengin insanının çocuğu olun, bu tip sınavlarda herhangi bir ayrıcalık söz konusu olmaz. Puanınız ne ise ona göre bir yere yerleşirsiniz. Bu anlayışın zedelenmesinden doğrusu çok rahatsızım tabii ki. Ama gerçekten böyle bir durum var mı, yok mu bunu yargı süreci belirleyecektir. Savcılar görevleri başındadır. Ve savcılar çok uzmanlık isteyen bir alan olduğu için bu alan, bütün uzmanlar da onların emrindedir. Dolayısıyla o uzmanlarla bu işleri incelemektedirler. Ve neticede onları söyleyeceği şey hepimizi tabii ki tatmin edecektir ve doğru kararı da onlar verecektir. Ama doğrusu söylediğim bir anlayış vardı. Bu anlayışın zedelenmemesi gerekir. Umut ederim ki en kısa süre içerisinde yargı bununla ilgili neticeyi açıklar, biz de hepimiz ona göre hareket ederiz.''