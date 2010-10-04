-GÜL: ÜNİVERSİTELER YENİLENMELİ TRABZON (A.A) - 04.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üniversitelerin uzun yıllar boyunca enerjilerini başka konulara harcadığını, araştırma ve bilim üretmede çok fazla başarılı olamadığını belirterek, Türkiye'nin topyekun yenilendiğini, üniversitelerin de süratle yenilenmesi gerektiğini söyledi. Gül, Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) 2010-2011 yılı eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, KTÜ'nün birkaç yıl sonra 50. yıl mezunlarını vereceğini, öğrencilerinin çoğunun Trabzon dışından gelmesi ile yerelleşmenin ötesine geçtiğini belirtti. Üniversitelerin teknoloji üretme araştırma ve geliştirme projelerine ağırlık vermesini isteyen Gül, şöyle konuştu: ''Üniversiteler, uzun yıllar enerjilerini başka konularda sarf etti. Araştırma ve bilim üretmede çok fazla başarılı olmadı. Bu konuda son yıllarda ciddi gelişmeler var. Üniversiteler için TÜBİTAK ile işbirliği yapmak bile adeta sakıncalı bir konuydu. Bilime yapılan yatırım ertesi gün netice vermez, orta ve uzun vadede netice gösterir ama o neticeler çok değerlidir. Türkiye'nin orta ve uzun vadede dünyanın dikkatini çekecek kadar bilim üreteceğine inanıyorum. Türkiye teknoloji ithal eden bir ülke olamaz, muhakkak teknoloji üretmesi gerekir. Patent geliştirmeli üniversitelerimizi teşvik etmeliyiz. Üniversiteleri alışkın olduğumuz üniversite kavramından çıkarmalıyız. Türkiye, kendi topyekun yeniliyor, üniversiteler de kendini süratle yenilemeli. Türkiye, sanayi devrimini, bilgisayar dönemini kaçırdı ama bilim alanındaki yeni dönemleri kaçırmamalı. Türkiye'nin on-on beş sene sonra dünyanın güçlü ülkeleri arasına girmesi gerekiyor. Dünya değişirken önümüzdeki on beş yılın sonunda önemli merkezler farklı yerler olacak. Büyük ekonomik faaliyetler farklı coğrafyalarda meydana gelecek. Cihan imparatorlukları kurmuş bir ülkenin, on beş yıl sonrasının dünyasında önemli yeri olmalı.'' -DİĞER KONUŞMALAR- Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak konuşmasında, KTÜ'nün çok başarılı insanlar yetiştirdiğini söyledi. Üniversitenin TÜrkiye ve bölgenin gururu olduğunu kaydeden Özak, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin Karadeniz Bölgesi'ne ve Türkiye'ye önemli hizmetlerde bulunacağına dair inancını dile getirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da bilginin ekonomi ve teknolojideki önemine vurgulayarak üniversitelerin bilgi temelli ekonomiye arzu edilen seviyede katkı yapamadığını ifade etti. Ziraat ve sağlık hizmetleri alanlarını buna örnek gösteren Özcan, seracılıkta kullanılan tohumların büyük bölümünün yurt dışından getirildiğini, ilaç ve tıbbi malzemelerin de ithal edildiğini kaydetti. Özcan, Ar-Ge faaliyetlerine aktarılan finansal kaynakların bilimsel çalışmaların ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen de üniversite hakkında bilgi verdi. Üniversitelerin evrensel standartta yüksek öğretim yapması için çalıştıklarını ifade eden Özen, ''Üniversitemizi en iyilerin tercih ettiği bir üniversite yapmak için stratejik planımızı yeniledik'' dedi. Özen, üniversitenin değişim programlarına katıldığını da işaret ederek önümüzdeki yıl da 30 Iraklı öğrencinin KTÜ'de yüksek öğrenim görmesi amacıyla protokol imzalandığını bildirdi. Konuşmaların ardından Rektör Özen, açılışın anısına Cumhurbaşkanı Gül'e işlemeli porselen tabak ile el yapımı tekne maketi hediye etti. Açılış töreninde üniversitenin öğrencilerinin oluşturduğu halk oyunu ekipleri ''kolbastı'' ve ''horon'' oynadı.