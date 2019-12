-GÜL TWITTER'DEN TEŞEKKÜR ETTİ ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2 günlük ziyareti süresince kendisine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Diyarbakırlılara Twitter'dan teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Gül, sosyal paylaşım ağı Twitter'da ''Diyarbakır'a iki gün boyunca her dakikası dolu dolu geçen bir ziyaret gerçekleştirdiğini'' belirterek, ''Kadın, erkek, genç, yaşlı, tüm Diyarbakırlı vatandaşlarıma gösterdikleri eşsiz misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Beni sevgiyle kucaklayan Diyarbakırlı vatandaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum, çocukların gözlerinden öpüyorum'' dedi. Abdullah Gül, Twitter'dan ayrıca İngilizce ve Türkçe yeni yıl mesajı da paylaştı. Gül, ''2011 yılının tüm vatandaşlarıma sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini diliyorum'' dileğinde bulundu. İngilizce mesajında da, ''I wish a healthy, happy and prosperous year 2011 to my citizens and to the world'' diye yazan Cumhurbaşkanı Gül, ''Vatandaşlarına ve dünyaya sağlıklı, mutlu ve başarılı bir 2011 yılı dilediğini'' bildirdi.