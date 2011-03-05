-GÜL, TWITTER'DA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, twitter'daki hesabı üzerinden, "Blogların kapatılmasıyla ilgili de çok mesaj alıyorum. Anladığım kadarıyla bu alandaki hukuk gözden geçirilmeli ve kurallar toplu cezalandırmalara fırsat vermeyecek şekilde değiştirilmeli. Bu yönde gereken girişimlerde de bulunacağım" yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, twitter'daki hesabında şu mesajları yazdı: -"(Zoraki Kral) ile ilgili çok sayıda mesaj aldım. Hepinize teşekkür ediyorum. Seyredenler genelde beğendiklerini söylemişler" -"Sizin de takip ettiğiniz gibi geçen hafta Kahire'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdim." -"Bu ziyaretin siyasi önemi bir yana, halk devriminin ateşleyicisi gençlerle yaptığım toplantı çok ilginç oldu" -"Mısırlı gençler, sosyal medyanın gücünü o kadar etkin kullanmışlar ki eski yöneticilerin tedbir almasına bile fırsat kalmamış" -"Öyle ki ben kendileri ile konuşurken bir taraftan hepsinin masa altından parmaklarının çalıştığını gördüm. Sürekli mesaj yazıyorlardı" -"Hatta sonradan öğrendim ki oğlum Ahmet de on binlerce km öteden, benim gençlerle yaptığım toplantıyı sosyal medya kanalıyla takip etmiş" -"Bu olayla bir kez daha şu kanaatim pekişti: İletişim teknolojilerinin eriştiği bu güç karşısında hiçbir kapalı rejimin uzun vadede ayakta kalması mümkün değil" -"Blogların kapatılmasıyla ilgili de çok mesaj alıyorum. Anladığım kadarıyla bu alandaki hukuk gözden geçirilmeli..." -"Ve kurallar toplu cezalandırmalara fırsat vermeyecek şekilde değiştirilmeli. Bu yönde gereken girişimlerde de bulunacağım"