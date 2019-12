Gül twitter'da Harvard yorumu yaptı

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oğlu Mehmet Emre Gül’ün SAT’den tam puana denk gelen 800 puan alarak Harvard Üniversitesi’ne kabul edilmesiyle ilgili duygularını twitter’da paylaştı.



“Bizim konumumuzda olan insanların hayatında çoğunuzun bilmediği zorluklar var ve bunu da en çok çocuklarımız yaşıyor” diyen Gül, şunları kaydetti: “Geçen yıl Mehmet bana, ‘Ben Türkiye’de üniversite okursam gazete ve televizyonlar her fırsatta beni gündeme taşıyabilirler. Bu durumda hem beni hem sizi üzebilir’ diyerek yurtdışında okumak için annesi ve benden izin istedi. Biz de ona iyi bir okul kazanması şartıyla izin verdik. Çünkü yurtdışında her okul iyi değil. Çocukların eğitimi konusunda Hayrünnisa Hanım’ın çok emeği var. Ben yoğunluğum sebebiyle çocukların eğitimiyle çok ilgilenemedim. Mehmet her zaman başarılı, çalışkan bir öğrenci oldu. Lise eğitimini de burslu okudu. ‘Ivy League’deki bütün üniversitelerden kabul aldı. Sınavlara girerken de benim oğlum olduğunu hiçbir okul bilmiyordu.”