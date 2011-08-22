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Yaşam

Gül Twitter Ligi'nde 7'nci

Sosyal medyanın dünya liderleri tarafından nasıl kullanıldığına dair hazırlanan raporda Cumhurbaşkanı Gül 7. sırada yeraldı.

22 Ağustos 2011 03:00




T24 -  ABD merkezli düşünce kuruluşu “The Digital policy Council”, sosyal medyanın dünya liderleri tarafından nasıl kullanıldığına dair bir rapor hazırladı.


Rapora göre 164 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarından 69’unun kendi adlarına ya da oturdukları makam adına twitter hesabı var. Raporda sosyal medyayı en etkin kullanan liderler de seçildi.

Hesabı kullanma sıklığı, açıklamaların içeriği ve takipçi sayısı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanan listede ilk sırayı ABD Başkanı Obama aldı. Listede Cumhurbaşkanı Gül de yedinci sırada yer aldı. Sıralama şöyle:

1 - ABD Başkanı Obama

2 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez

3 - İngiltere Başbakanı David Cameron

4 - Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon

5 - Arjantin Devlet Başkanı Cristine Fernandez

6 - Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aguino

7 - Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

8 - Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera

9 - Dubai Şeyhi Muhammed

10 - Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousef

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