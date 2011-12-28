-Gül, tutukluluk sürelerini değerlendirdi ANKARA (A.A) - 28.12.2011 - Kanal 24'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni anayasa yapımı sürecinde tutukluluk süresine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Gül, ''Gördüğüm kadarıyla tutukluluk sürelerinin uzun olması gerçekten artık kamuoyu vicdanını zedelemeye başlıyor. Bunun bir yolunu bulup bu süreyi muhakkak kısaltmamız lazım. Kimse 'yargılanmasın' demiyor. Yargılama sürecini süratlendirmek gerekir. Hükümet bir çalışma yaptı, doğrusu onu bilmiyorum. Günü gelince bana da anlatırlar. Öncelik olarak bu konunun, herkesin çok üzerinde konuştuğu bir mevzu olduğunu söylemek isterim'' diye konuştu. -Asker-sivil ilişkileri- Bir soru üzerine asker-sivil ilişkilerine de değinen Gül, ''Asker-sivil ilişkisinde çarpık bir yapı vardı açıkçası. Türkiye'de bir tarafta hükümet vardı, bir tarafta da gölge hükümet var gibi yapılar vardı. Bunlar hepimizin gerçekleridir'' dedi. İlişkilerin, reform süreci içinde demokratik, hukuk ülkesinde olması gereken çerçeveye oturtulduğunu vurgulayan Gül, ''Bu Türkiye için büyük bir kazanımdır. Bundan Türk Silahlı Kuvvetleri de siyaset de güçlü bir şekilde çıkacaktır'' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Gül, bugün gelinen noktada silahlı kuvvetlerin kendi sorumluluk alanına çekildiğini, sivillerin de daha büyük sorumluluk üstlenmeye başladığını ifade etti. Kürt meselesinde Türkiye'de çok iyi şeyler olduğunu belirten Gül, 5-6 sene öncesine göre vicdanlara ters gelen birçok şeyin düzeltildiğini kaydetti. ''Güzel şeyler oldukça terör örgütü rahatsız oldu, halk nezdindeki itibarı sarsılmaya başladı'' diyen Gül, bölge halkının nefes almaya başladığını ifade etti. Terör örgütünün, atılan adımların kendisinin gücüyle hayata geçirildiği yanılgısına kapıldığını dile getiren Gül, ''O zaman şöyle bir safhaya geçildi. Terör örgütü 'benim bileğim, silahım daha güçlü' derse, o zaman ona silahının ve bileğinin daha güçlü olmadığını göstermek gerekiyordu. Bugün olan budur'' diye konuştu. - Milletvekillerinin emekli maaşlarına yapılan zam - Milletvekillerinin emekli maaşlarına yapılan zammı ve düzenlemeye ilişkin tepkileri nasıl değerlendirdiği sorulan Gül, TBMM'den kanunlar çıkınca Cumhurbaşkanlığına geldiğini ve kendilerinin de yayınladığını, yani onayladığını söyledi. Kanunun çok tartışıldığını belirten Gül, yasanın sadece milletvekilleriyle ilgili olmadığına, genel bir kanun olduğuna dikkati çekti. Gül, yasanın Cumhurbaşkanlığına yeni geldiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığındaki hukukçuların yasaları incelediğini, değerlendirdiğini ve kendisinin de ona göre karar verdiğini kaydetti. Gül, ''Bu konuyla ilgili belki Meclis Başkanı, Maliye Bakanı'ndan o maddelerle ilgili bilgi alabiliriz. Ama bize yeni geldi'' dedi. -Fransa'da kabul edilen yasa- Fransa parlamentosunda kabul edilen Ermeni teklifini ve Türkiye-Fransa ilişkilerine etkisini değerlendiren Gül, iki ülkenin köklü ve kadim ilişkilere sahip olduğunu söyledi. İki ülkenin karşılıklı çıkarları olduğunu dile getiren Gül, ''Bu konu iki ülkenin milli menfaatleriyle ilgili bir konu değil'' dedi.