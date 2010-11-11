-GÜL TÜRKMENİSTAN'A GİTTİ ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçak ''DAP'' ile 09.40'da Türkmenistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Gül'ü Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve öteki ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen de Türkmenistan'a gitti. Gül, hareketinden önce geziye ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.