-GÜL TÜRKİYE'YE GELEN ÇOCUKLARI KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dünyada bütün çocukların her yerde mutlu ve neşeli, barış ve huzur içinde olmasını, güzel imkanlara kavuşmasını, ailelerine, ülkelerine, dünyaya ve insanlığa faydalı insan olarak büyümesini arzu ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nde TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği için Türkiye'ye gelen 36 ülkeden çocukları kabul etti. Resepsiyon salonunun girişinde dört çocuk tarafından karşılanan Gül, salona bu çocukların arasında girdi. Konuşmasına ''Dünyanın dört bir yanından bütün renklerini bu salona taşıdınız. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum'' diyerek başlayan Gül, Çocuk Şenliği'ni organize eden TRT'ye ve katkıda bulunan diğer kurumlara teşekkür etti. 23 Nisan'ın TBMM'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu ve bu vesileyle her yıl Türkiye'de bayram olarak kutlandığını anlatan Gül, ''Devletimizin kurucusu Atatürk, çocukları çok sevdiği ve geleceğin, çocuklara ait olduğunu bildiği için bu bayramı çocuklara vermiş'' dedi. Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan etmesinin, çocuklara verdiği önemi göstermesi açısından dikkat çekici olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu: ''Hepimizin arzusu, dünyada bütün çocukların her yerde mutlu olması, neşeli olması, hepsinin en güzel imkanlara kavuşması, barış içinde olmaları, huzur içinde olmaları, ailelerine, ülkelerine, dünyaya, insanlığa faydalı insanlar olarak büyümeleri. Çocuklar ne kadar bu güzel değer ve anlayışla büyürse büyüyünce de önemli sorumlulukları üstlendiklerinde çocukluklarında edindikleri bu güzel değerler çerçevesinde hareket ederler, dünyaya barış, huzur gelir, kavgaların sayısı az olur. Eminim ki televizyonlarınızı izlerken, radyoları dinlerken, gazeteleri okurken dünyanın başka yerlerinde maalesef üzücü olaylar oluyor, bunları gördüğümüzde hemen gözümüz çocuklara gider, 'aman çocuklar üzülmesin, çocuklar acı çekmesin' der. Hepimiz bunu deriz. Bütün arzumuz, dünyada kavgaların olmadığı, barışın egemen olduğu, karşılıklı dayanışmanın, dostluğun, kardeşliğin, komşulukların güçlü olduğu bir iklimin oluşması. Buna hep beraber, el birliği içinde hizmet etmemiz gerekir. Sizler de bu anlayış içinde büyürseniz, eminim ki ileride bu konuda çok daha fazla katkınız olacaktır. Ailelerinize, Türkiye'ye güvenip çok uzaklardan sizin gibi küçükleri bize emanet ettikleri, uzaklara gönderdikleri ve gözleri arkada olmadan bu seyahatlerinize izin verdikleri için teşekkür etmek isterim. Bu sene Bursa'ya gideceksiniz. Bursa, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri, tarih dolu. Bütün Bursalılara teşekkür ediyorum, size en güzel şekilde ev sahipliği yapacaklarından eminim. Türkiye'de olduğunuz sürece güzel, mutlu günler geçirir, güzel arkadaşlıklar edinirsiniz.'' Daha sonra konuk ülke çocukları, Cumhurbaşkanı Gül'e ülkelerinden getirdikleri armağanları takdim etti. Çocukları tek tek öpen Gül, hediyeler hakkında da bilgi aldı. Gürcistan'dan bir çocuk, ülkesine özgü şapka taktığı Gül'ün isteği üzerine mini bir ''Kafkas gösterisi'' sundu. İspanyol kız çocuğunun boğa resimli kırmızı yelpaze ve şal hediye ettiği Gül'e Kırgız bir çocuk da kalpak giydirdi. Kenyalı bir çocuğun liderlere verilen ve gücü simgeleyen asa hediye ettiği Gül, bu çocuğun başını eliyle eğerek Kenya geleneklerine göre sevgisini gösterdi. Japonya'dan gelen konuk çocuk ise ülkede meydana gelen depremin ardından Türkiye'den kurtarma ekibi gönderilmesine teşekkür amacıyla yazdığı, Türk bayrağını resmettiği Türkçe teşekkür yazısını Gül'e sundu. Cumhurbaşkanı Gül, Japonya'nın felaketin ardından toparlanmaya başladığını, Türk çocukların da resimler yaparak yardım topladığını belirtti, ''Bir daha böyle afetler olmasın diye dua edeceğiz'' dedi. Moldovalı Christina adlı minik kız adına da Cumhurbaşkanı Gül'e, düğün davetiyesi anlamına gelen havlu verildi ve kuşak şeklinde vücuduna bağlandı. Minik konuk Gül'ün önünde Moldova dans gösterisi yaptı. Hediye veren konuklar arasında BM Grubu olarak tanıtılan iki mülteci çocuk da yer aldı. Cumhurbaşkanı Gül de konuk öğrencilere iPod marka müzik çalar hediye etti.