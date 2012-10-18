Gül'den BDP görüşmesi için ilk yorum: Bu konular kendi haline bırakılamaz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BDP'lilerle görüştüğü haberlerine dair, ''Bu iddiadan olağanüstü yeni bir durum çıkartmak doğru değil. Türkiye'nin en önemli konusu kendi haline bırakılamaz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Kadim Kent Kayseri Tanıtım Günleri'' etkinliğine katılmak üzere geldiği ATO Congresium'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BDP'li milletvekilleriyle görüştüğüne ilişkin haberlerin basına yansıdığının hatırlatılması ve nasıl mesajlar verdiğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:

''Bu iddiadan olağanüstü yeni bir durum çıkartmak doğru değil ama hatırlatmak isterim ki Türkiye'nin en önemli konusu bu mevzulardır. Türkiye'nin en önemli konusunun, en önemli hayati meselesinin bu meseleler olduğunu görmezsek çok büyük yanlış yaparız. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği açısından bu meseleleri, sorunları sahiplenmemiz ve bunları doğru mecraına sokmamız için herkesin uğraşması gerekir.''

''Yoksa bu meseleler kendi haline bırakılırsa hiç ummadığınız yollara, çıkmaz sokaklara gider'' ifadelerini kullanan Gül, ''Bunların da gelecek nesillere maliyeti çok büyük olur. Onun için Türkiye'nin zaten devamlı gündemi budur'' dedi.

Gül, Türkiye'nin geleceğini düşünen herkesin bu mevzulara önem verip, her türlü yapıcı katkıyı, doğru ve kapsamlı çalışmayı yapması gerektiğini belirterek, ''Bunu bu çerçevede içerisinde görün, daima uğraştığımız konudur'' şeklinde konuştu.