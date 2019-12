-GÜL: ''TÜRKİYE'NİN DEDİKODULARA İHTİYACI YOK'' İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin dedikodulara, günlük uğraşılara, enerjisini boşa tüketmeye ihtiyacı olmadığını belirterek, ''Bunları yeteri kadar yaptık, şimdi yapmadıklarımıza ve asli görevlerimize, topyekun, hep beraber, Türkiye olarak dönmemiz gerekir'' dedi. Kadir Has Üniversitesinin 2010-2011 akademik yıl açılış töreninde konuşan Gül, merhum Kadir Has'ın hemşehrisi olması dolayısıyla kendisini de üniversitenin bir mensubu gibi hissettiğini söyledi. Türkiye'nin en değerli iş adamlarından birisi olarak nitelendirdiği Kadir Has'ın adını taşıyan üniversitenin akademik yılı açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, ailesinin de devraldığı mirasa en iyi şekilde sahip çıkmasının kendisini mutlu ettiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Gül, ''Önemli olan, insanların, insanlığa faydalı işler yapıp, güzel, hoş seda bırakarak bu dünyadan gitmesi. Nihayet hepimiz bu dünyadan gideceğiz. Bu hoş sedayı bırakanlar bazen tek bir seda bırakıyorlar, bazılarının sedası daima duyuluyor. Eğitim kurumu olunca da daima duyulan bir hoş seda oluyor'' dedi. -''ÜNİVERSİTELERİN DÜNYAYA AÇILMASI GEREKİR''- Türk eğitim sisteminin, özellikle üniversite eğitiminin yenileştiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi: ''Üniversite eğitimi deyince sadece üniversiteleri eğitim veren kurumlar olarak görmememiz gerekir. O zaman, onlar yüksek lise şeklinde kalır. Üniversiteler, eğitim vermenin yanında, bilim teknoloji üreten, araştırma yapan kurumlardır. Türk üniversitelerinin, artık küresel çapta, bilimsel gündem oluşturacak noktaya ulaşmaları gerekir. Uzun yıllar bunun gerisinde kaldık ve başka üniversitelerin gündemlerini, ürettikleri bilgi ve teknolojiyi kullandık. Ama artık Türk üniversitelerinin bunu en iyi şekilde yapması ve dünyaya hızlı şekilde açılması gerekmekte. Bu, gerek devlet üniversitelerinde gerek vakıf üniversitelerinde başarılmaya başlandı. Çünkü, üniversitelerimiz asli fonksiyonlarına tekrar döndüler. Yoğunluklarını ve enerjilerini buna harcamaya başladılar. Çok değerli bilim adamları ve öğrenciler, bunlarla uğraşmaya başladılar. Bunların neticesi ortaya çıkacaktır. Şunu unutmayalım ki, bilim ve teknoloji üretmediğimiz süre içinde Türkiye'nin geleceği çok güçlü olamaz. Türkiye, büyük bir ülkedir. Bulunduğu bölge, tarih, nüfus, etkinliği olarak, geleceği yakalaması ve geleceğe iz bırakması gerekir. Her şeyden önce İstanbul'un üzerinden 3 büyük imparatorluk geçmiş, bunların birikimleri var. Hangi ülke ve şehir gösterebilirsiniz ki, 3 büyük imparatorluğun bütün birikimlerini taşıyor. Dünyada böyle bir şehir yok. Bu birikime yaraşır şekilde Türkiye'nin geleceği yakalaması ve geleceğe iz bırakması gerekir. Bu her şeyden önce üniversiteler ve bilgiyle olacaktır.'' -''DEDİKODULARA İHTİYAÇ YOK''- Cumhurbaşkanı Gül, törende çok güzel konuşmalar dinlediğini, içerikli ve üniversitenin misyonunu anlatan konuşmalar yapılmasının kendisini ümitlendirdiğini ifade ederek, ''Buna uygun bir anlayış hakim olduğu sürece buna uygun da üretim ortaya çıkacaktır. Bu üretim Türkiye'nin ufkunu açacaktır. Artık Türkiye'nin buna ihtiyacı vardır. Türkiye'nin dedikodulara, günlük uğraşılara, enerjisini boşa tüketmeye ihtiyacı yoktur. Bunları yeteri kadar yaptık, şimdi yapmadıklarımıza ve asli görevlerimize, topyekun, hep beraber, Türkiye olarak dönmemiz gerekir. Bunun da olmak üzere olduğunu görüyorum. Bunun için büyük bir öz güven içinde hareket etmeliyiz. Bu öz güven yolumuzu açacaktır, problem olarak gördüğümüz birçok şeyin problem olmadığını da gösterecektir. Birbirimize saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde bunların hallolacağına inanıyorum'' diye konuştu. Üniversitelere çok büyük görev düştüğünü, Türkiye'nin lokomotifinin üniversiteler olacağını belirten Gül, artık Türk üniversitelerinin birbirleriyle değil, dünya üniversiteleriyle rekabet eder hale geldiğini söyledi. Gül, bunun da olacağını, çok büyük kaynak ve teşvik olduğunu belirterek, vakıf üniversitelerinin tamamen yeni bir sinerji, soluk, şevk getirdiğini ve bilim dünyasına yeni bir rekabet oluşturduğunu anlattı. -''YABANCI ÖĞRENCİ, TÜRKİYE'YE YATIRIMDIR''- Cumhurbaşkanı Gül, yıllarca Türkiye'ye gelen yabancı öğrenci sayısının çok az olduğunu, ülkenin içe dönük, kendi sınırları içinde, kendi kendine kaldığını, bunun büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. YÖK'e talimat verdiğini ve ''Hiç değilse vakıf üniversiteleriyle başlayıp ve kendilerini yurt dışına açsınlar, yurt dışından gelecek öğrencileri seçmeye başlasınlar, kendi kriterlerini koysunlar ve öğrenci almaya başlasınlar'' dediğini anımsatan Gül, şöyle konuştu: ''Kadir Has Üniversitesi, bu konuda ne kadar aktif onu bilemiyorum ama bunu da değerlendireceğini biliyorum. Aranızda yabancı öğrenci görmek isterim. Dini, dili, rengi, ırkı farklı öğrenciler gelsinler, hep beraber olun ki, dünyanın ne olduğunu görün. Dünya sadece bizden ibaret değil, dünyayı görmezseniz, dünyanın başka yerlerindeki insanları tanımazsanız, bunları sadece mezun olduktan sonra gidip görürseniz o büyük bir noksanlık olur. Türkiye içinde de başta Türkiye'nin komşuları olmak üzere diğer ülkelerden gelecek öğrencileri burada eğitmek Türkiye'ye de yapılacak çok büyük bir yatırımdır. Türk dış politikasına, ekonomisine yapılacak yatırımdır. Düşünün, Kadir Has Üniversitesinde okuyan komşu ülkeden bir öğrenci ülkesine dönünce Türkiye ile ne güzel köprüler kuracaktır. Oranın devlet kademesinde yer alırsa Türkiye'ye karşı ayrı duyguları olacaktır. Özel sektörde çok başarılı bir iş adamı olursa Türk iş dünyasıyla ayrı ilişkileri olacaktır. Bu aynı zamanda Türkiye'ye yatırımdır. Dar değil, çok geniş vizyonla düşündüğümüzde yabancı öğrencilerin Türkiye'ye çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bu konuda üniversitenizi de teşvik ediyorum. Uğraşın, yakın ve uzak komşulardan herkesi davet edin ve bu güzel üniversiteyi tanıtın.'' Cumhurbaşkanı Gül, üniversitelerin kamu imkanlarının çoğaldığını, araştırma ve geliştirme için devlet bütçesinden kaynaklar aktarılmaya başlandığını anlatarak, yabancı imkanların da Türk araştırmacılarının hizmetine sunulmaya başlandığını söyledi.