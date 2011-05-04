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Politika

GÜL: TÜRKİYE TERÖRE BOYUN EĞMEYECEK ANKARA (A.A)

04 Mayıs 2011 22:42

-GÜL: TÜRKİYE TERÖRE BOYUN EĞMEYECEK ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kastamonu'da Başbakanlık otobüsüne eşlik eden polis eskortuna saldırıya ilişkin, ''Polis memurumuza rahmet diliyorum. Tehlikeli ve ciddiye alınması gereken bir olay, seçim arifesinde bu tür faaliyetler olacaktır. Teröre Türkiye hiçbir zaman boyun eğmeyecek, bu olaylara bulaşanları hiçbir zaman affetmeyecektir'' dedi. Gül, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında, Kastamonu'daki saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyen Gül, ''Çok tehlikeli ve ciddiye alınması gereken bir olay. Seçim arifesinde bu tür faaliyetler olacaktır. Ama şunu herkesin bilmesi gerekir; teröre Türkiye hiçbir zaman boyun eğmeyecek, bu olaylara bulaşanları hiçbir zaman affetmeyecektir ve onlarla sonuna kadar mücadele edecektir. Bunu hem güvenlik birimlerimiz hem de halkımız lanetlemektedir. Daha çok sıcaktır, ümit ediyorum ki güvenlik güçlerimiz, bu terörist eyleme katılanları yakalayacaklardır'' diye konuştu.

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