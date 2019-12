-GÜL: TÜRKİYE TAM DESTEK VERMEYE HAZIR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye, kalkınma için küresel ortaklığa tam desteğini vermeye hazırdır. Kalkınma konuları bizim geniş dış politika gündemimizin son derece önemli bir bölümünü oluşturmaktadır''dedi. Cumhurbaşkanı Gül, 65. dönem BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılmak için geldiği New York'ta 140'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ''BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi''nde katılımcılara hitap etti. Gül, zirveye hitap etmekten büyük onur duyduğunu belirterek BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a küresel kalkınma sorunlarına dikkat çekme yolunda gösterdiği özene teşekkür etmek istediğini, bu konudaki liderliğinin Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne zamanında ulaşılması yönünde gerekli siyasi ivmeyi yarattığını söyledi. ''Binyıl Kalkınma Hedefleri''ne ulaşmada çabaların hükümet faaliyetleriyle sınırlandırılmaması gerektiğini kaydeden Gül, hükümet dışı örgütlerin ve özel sektörün de yeniden canlandırılmış bir kalkınma gündeminin etrafında toplanmaları gerektiğini söyledi. Gül, her bir hedefe eşit önem vermeleri gerektiğini belirterek,''Binyıl Kalkınma Hedefleri''nin, tüm hedefler arasında sinerjilerin yaratılması amacıyla tek bir bütünsel paket olarak ele alınmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, bu konuda çalışmalar yürütürken izlenmesi gereken ilkeleri de şöyle sıraladı: ''-Hedefimiz, yoksulluğun ve açlığın giderilmesi olmaya devam etmeli, -Yoksul ve korunmasızların yararına stratejiler benimsemeliyiz, -Tarım alanında yatırım, gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir, -Cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusunda ilerleme sağlamaya ihtiyacımız var, -Eğitim ve sağlığa daha fazla vurgu yapılmalı, -Daha güçlü siyasi bağlılık ve eylemle birlikte çevresel sürdürülebilirliğin takipçisi olmalıyız, -Demokrasi, kalkınma ve güvenlik mefhumları arasındaki birbirini karşılıklı olarak güçlendiren ilişkilerin farkında olmalıyız.'' Gül, bu ilkelerin, yükselmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye'nin kalkınma alanındaki kendi deneyimlerinden çıkarıldığını da vurguladı. -TÜRKİYE'DEKİ GELİŞMELER- Türkiye'nin ''Binyıl Kalkınma Hedefleri''ne iyi bir şekilde ulaşma yolunda olduğunu belirten Gül, Türkiye'nin bunları ''kendi ulusal kalkınma hedefleri'' olarak benimsediğini ve kendi kalkınma planlarının arasına kattığını vurguladı. Türkiye'de bu yönde atılan adımlar hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Gül, bu gelişmeleri şu şekilde sıraladı: ''-Türkiye'de toplumun daha az korunmasız kesimlerinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla son derece iddialı ve kapsamlı soysal refah programları benimsendi, -Güçlü mali kaynaklarla desteklenmesi halinde bu tür politikaların son derece etkin ve sürdürülebilir olduğu ispatlandı, -Türkiye'de annelere kız çocuklarını okula yazdırmaları için yapılan doğrudan ödemeler sayesinde ilkokullara yüzde 100 oranında kayıt yapılması konusunda doğru yönde ilerliyoruz, -Ana ve çocuk sağlığı konusunda ücretsiz sağlık kontrolleri ve zorunlu aşı programları uygulayarak ciddi ilerleme sağladık, -Yeni sosyal güvenlik sistemi getirilmesiyle vatandaşlarımız şimdi evrensel sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar, -Mali açıdan kısıtlı olan öğrencilere eğitimin her seviyesinde geniş kapsamlı burs programları sağladık, -HIV'le mücadelede her türlü önlemi aldık ve ihtiyacı olanların tedaviye erişimini sağladık, -Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 binden fazla yeni ev (toplu konut) yapıldı, -Çevresel sürdürülebilirlik için kapsamlı önlemler ve önemli politikalar benimsendi.'' -TÜRKİYE'NİN KATKILARI- Türkiye'nin ''Binyıl Kalkınma Hedefleri'' gündemine olan bağlılığı kapsamında geçen Haziran ayında İstanbul'da BM Kalkınma Programı ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ile işbirliği içinde bölgesel bir gözden geçirme toplantısı düzenlediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, o toplantının sonuçlarının bugün başlayan BM Zirvesi için de önemli bilgiler sağladığını belirtti. Gül, ''Türkiye, kalkınma için küresel ortaklığa tam desteğini vermeye hazırdır. Kalkınma konuları bizim geniş dış politika gündemimizin son derece önemli bir bölümünü oluşturmaktadır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, 2007 yılında Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı iken ''BM-En Az Gelişmiş Ülkeler Bakanlar Toplantısı''na ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet ve ayrıcalık duyduğunu ifade ederek, Türkiye'nin gelecek yıl da 4. En Az Gelişmiş Ülkeler BM Konferansına ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Bu toplantının, en az gelişmiş ülkelerin zorluklarına çözüm bulmada güçlü siyasi ivme ve yeni ortaklıklar yaratmasını umut ettiklerini belirten Gül, bu kapsamda dünya liderlerinin desteğini görmeyi istediğini vurguladı.