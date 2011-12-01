-Gül: Türkiye Kırgızistan'ın dostudur BİŞKEK (A.A) - 01.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yemin ederek göreve başlayan yeni Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ile biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Gül, Atambayev'in seçildikten sonra ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdiği lider oldu. Görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Nejat Akçal da katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, basın mensuplarının görüntü aldığı sırada yaptığı açıklamada, Atambayev'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Uluslararası camianın ve komşu ülkelerden temsilcilerin katıldığı güzel bir devir teslim töreni gerçekleştirildiğini dile getiren Gül, ''Bu büyük bir olgunluk. Kardeşiniz ve dostunuz olarak bu tarihi merasime tanıklık etmekten gurur duyduk. Türkiye Kırgızistan'ın sonuna kadar yanındadır ve dostudur'' dedi. Türk halkından Kırgız halkına selam getirdiğini söyleyen Gül, yeni görevinde Atambayev'e başarılar diledi. Öte yandan Cumhurbaşkanlarının huzurunda Türkiye adına Büyükelçi Nejat Akçal, Kırgızistan adına da Maliye Bakanı Melis Mambatjanov tarafından Kırgızistan'ın Eximbank borçlarının silinmesine dair anlaşma imzalandı.