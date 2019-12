-GÜL: TÜRKİYE HER ZAMAN KIBRIS'IN YANINDA OLACAKTIR ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anavatan Türkiye ve Büyük Türk Milletinin her zaman ve her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, KKTC'nin 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen aracılığıyla kutlama mesajı gönderdi. Gül, mesajında, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eroğlu ve tüm Kıbrıslı Türkleri içtenlikle kutladığını ifade etti. Kıbrıs Türkü'nün yarım yüzyılı aşan bir süredir vermekte olduğu siyasi eşitlik ve özgürlük mücadelesinin, Türk Milletinin her ferdi gibi kendisi için de daima bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu belirten Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Bu varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, insan haklarına saygılı, demokratik hukuk devleti kimliğiyle her geçen gün daha da ileriye gitmesi Türk Milleti için bir mutluluk vesilesidir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüme ancak tarafların karşılıklı mutabakatıyla ulaşılabileceğine inanan Türkiye, anavatan ve garantör olarak, tarihi ve ahdi sorumluluklarının bilinciyle BM Genel Sekreteri'nin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde, Ada'da iki kurucu devlete dayalı yeni bir federal ortaklık kurulmasına yönelik kapsamlı müzakere sürecine ve Kıbrıs Türk tarafının, Genel Sekreter'in ortaya koyduğu 2010 yılı sonuna kadar çözüme ulaşılması hedefi doğrultusunda sağduyulu liderliğinizde kararlılıkla devam ettirdiği yapıcı ve özverili çabalara tam destek vermekte, karşılıklı irade bulunduğu takdirde bu hedefe ulaşılmasının mümkün olduğu değerlendirmesini paylaşmaktadır.'' Cumhurbaşkanı Gül, Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın sağlanmasını amaçlayan ortak bir vizyonla hareket eden Türkiye ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, her türlü engel ve haksızlığı beraberce aşarak aydınlık yarınlara birlikte ulaşacaklarına güveninin tam olduğunu vurgulayarak, mesajında, ''Anavatan Türkiye ve Büyük Türk Milleti her zaman ve her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır. Kıbrıs Türk'ünün hür, müreffeh, gururlu ve üretken bir biçimde kendi kaderinin bugün ve gelecekte tartışmasız sahibi olarak yoluna güvenle devam etmesi, en samimi arzumuz ve ortak milli davamızdır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Kasım Cumhuriyet Bayramınızı yeniden kutlar, Kıbrıs Türk halkına huzurlu, sağlıklı ve müreffeh bir gelecek temenni ederim'' ifadelerini kullandı.